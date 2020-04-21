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  3. Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde neler olacak? Osman Bey ve Balgay'ın zorunlu ittifakı

Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde neler olacak? Osman Bey ve Balgay'ın zorunlu ittifakı

Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde neler olacak" Osman Bey ve Balgay'ın zorunlu ittifakı

Burak Özçivit'in başrolünde yer aldığı Kuruluş Osman dizisinin 18. bölümünde neler olacak?

Burak Özçivit'in başrolünde yer aldığı dizinin 18. bölümünde Geyhatu’nun Bizans prensesi Adelfa ile evlenmesiyle kurulacak Moğol-Bizans ittifakına engel olmak üzere güçlerini birleştiren Osman Bey ve Balgay; Geyhatu’yu arkasına alan Alişar ve Dündar’ın kurduğu oyunu bozabilecek mi? Zöhre Hatun ve Aygül, Dündar’a nasıl destek verecek? Gündüz Bey, Alişar’ın baskısına karşı Kayı Obası’nı koruyabilecek mi? Geyhatu, Osman Bey’in Bizans prensesi Adelfa’yı elinden almasına nasıl yanıt verecek?


Isparta'da Mada Adası sakinleri Korona'dan izole bir hayat sürdürüyorlar

Isparta'da Mada Adası sakinleri Korona'dan izole bir hayat sürdürüyorlar

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

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