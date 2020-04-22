Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman? Kuruluş Osman bu akşam yayınlanacak mı? İşte 18. bölüm fragmanı!

Kuruluş Osman hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler arama motorlarında yoğun olarak araştırma yapıyor. Koronavirüs önlemleri nedeniyle Türkiye'de birçok dizinin çekimleri etlenmişti. Her çarşamba izleyici ile buluşan Kuruluş Osman'ın 18. bölüm fragmanı ilgiyle takip ediliyor. Peki, Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman? Yönetmenliğinin Metin Günay'ın yaptığı dizi hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Ekranların sevilen dizisi Kuruluş Osman izleyecisiyle bu akşam buluşuyor. 18. Bölümüyle ekranlara gelecek olan dizide maceraya kaldığı yerden devam edecek.

KURULUŞ OSMAN 18. BÖLÜM KONUSU

Geyhatu'nun Bizans prensesi Adelfa ile evlenmesiyle kurulacak Moğol-Bizans ittifakına engel olmak üzere güçlerini birleştiren Osman Bey ve Balgay; Geyhatu'yu arkasına alan Alişar ve Dündar'ın kurduğu oyunu bozabilecek mi? Zöhre Hatun ve Aygül, Dündar'a nasıl destek verecek? Gündüz Bey, Alişar'ın baskısına karşı Kayı Obası'nı koruyabilecek mi? Geyhatu, Osman Bey'in Bizans prensesi Adelfa'yı elinden almasına nasıl yanıt verecek?

KURULUŞ OSMAN 18. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ.