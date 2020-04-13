Kuplarda perde pilavı nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta kuplarda perde pilavı tarifi ve malzemeleri nelerdir?

Kuplarda perde pilavı tarifi vatandaşlar tarafından arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan yarışma programında yapılan yemekler ilgiyle takip ediliyor. Haftanın en yüksek puanını alan yarışmacı birinci olurken 5 altın bileziği de almaya ha kazanıyor. kuplarda perde pilavı nasıl yapılır? Kayınvalide ve gelinlerin beraber yarıştığı programda kıyasıya rekabet devam ediyor. Gelinim Mutfakta kuplarda perde pilavı yemeği hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

KUPLARDA PERDE PİLAVI MALZEMELERİ NELERDİR?

Hamuru için Malzemeler;

2 – 3 adet yufka

Bütün soyulmuş badem içi

İç Pilav için Malzemeler;

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

2 su bardağı pirinç

1 tatlı kaşığı yenibahar

1 avuç dolmalık fıstık

1 avuç kuş üzümü

Tuz

Karabiber

3 su bardağı su

KUPLARDA PERDE PİLAVI NASIL YAPILIR?

Kuş üzümünü ılık suda şişmesi için bekletin.

Pilav tenceresine tereyağı ve zeytinyağını ekleyin.

Yağ eriyip ısınınca yıkayıp süzdüğünüz pirinci ekleyip çevirin ardından dolmalık fıstıkları ilave edin.

Pirinçler iyice kavrulduktan sonra yenibahar, tuz, karabiber ve kuş üzümünü ilave edin ve baharatların kokuları çıkıncaya kadar kavurma işlemine devam edin.

Suyu ilave edin, kapağını kapatın.

Su kaynadıktan sonra altını kısın ve biraz nemli kalacak şekilde pişirin.

Yufkayı tezgahınıza alın.

Pilavınızı yapacağınız kalıplarınızın büyüklüğünde etrafında pay bırakacak şekilde yufkalarınızı kesin.

Fırına atacağınız kaseleri yağlayın ve bademleri tabana yerleştirin.

Kestiğiniz yufkaları kaselere yerleştirin.

Kaselere yerleştirdiğiniz yufkanın içerisine pilavı doldurun ve kenarlardan sarkan yufkaları kasenin üzerini örtecek şekilde kapatın.

Kasenin üzerini alüminyum folyo ile iyice kapatın.

180 derecede önceden ısıtılmış fırında 20 dakika pişirin.

Tersyüz ederek servis edin.