Kuaförüm Sensin puan durumu nedir? 27 Eylül Kuaförüm Sensin'de kim elendi?

Kuaförüm Sensin yarışmasındaki puan durumu eleme gününün gelmesi ile beraber araştırılan konular arasında yerini aldı. Kuaförüm Sensin’de kim elendi? Show TV’de ekrana gelen programın sunuculuğunu Gözde Kansu yapıyor. Sevilen yarışmada her hafta cuma günü eleme heyecanı yaşanıyor. Bu haftanın ilk gününde Özlem ve Hayat 21 puan alarak birinci oldular. İşte puanlama ile ilgili detaylar…

KUAFÖRÜM SENSİN’DE KİM ELENDİ?

27 Eylül'de elenen isim açıklanır açıklanmaz haberimiz içerisinde yer alacaktır.

20 Eylül'de elenen isim Aytekin ve Çilem olmuştu.

KUAFÖRÜM SENSİN PUAN DURUMU

25 Eylül’de Özlem ve Hayat 22 puan alarak birinci sırada yer aldı. Bilal ve Buse 16 puan, Sıla ve Mira 15 puan aldılar.

24 Eylül’de Özlem ve Hayat 24 puan alarak birinci sıraya yerleştiler. Bilal ve Buse 20 puan, Sıla ve Mira 16 puan, Feyyaz ve Esra 13 puan aldılar.

23 Eylül’de Özlem ve Hayat 21 puan alarak birinci oldular. Feyyaz ve Esra 18 puan alarak ikinci, Sıla ve Mira 17 puanla üçüncü, Bilal ve Buse 16 puanla dördüncü oldular.

KUAFÖRÜM SENSİN PROGRAMI FORMATI NEDİR?

Yarışmada en doğru saçı, en doğru makyajı yapacağını iddia eden kuaför ve makyözler aranıyor.

Bir kuaför ve bir makyözden oluşan takımların yarıştığı rekabeti bol stüdyo yarışma programı Kuaförüm Sensin hafta içi her gün saat 13.00'de Show TV'de yayınlanıyor.

Kendine güvenen, 'En iyi saçı-makyajı ben yaparım!' diyen kuaförler ve makyözler büyük ödülün sahibi olmak için yarışmaya hazırlanıyor. Kuaförüm Sensin’de maharetlerini sergiliyor kuaför ve makyözler büyük ödülü kazanmak için hayatının en iyi saçı ve makyajını yapıyor.