Korkusuzlar filmi konusu ne, oyuncuları kimdir? Korkusuzlar filmi oyuncuları arasında kimler var?

Korkusuzlar filmi oyuncuları arasında kimlerin olduğu merak ediliyor. Korkusuzlar filmi konusu nedir, oyuncuları kimdir? 2013'te Arizona eyaletinin Prescott bölgesine bağlı Granite Mountain Hotshots'ta korkunç bir yangın başlar. Kısa sürede iyice yayılan yangın birçok hayatı tehdit etmektedir. Yangınla mücadele için Granite Mountain Hotshots yangın departmanında çalışan 19 itfaiyeci göreve başlarlar. İşte film ile ilgili merak edilenler…

KORKUSUZLAR FİLMİ KONUSU

2013'te Arizona eyaletinin Prescott bölgesine bağlı Granite Mountain Hotshots'ta korkunç bir yangın başlar. Kısa sürede iyice yayılan yangın birçok hayatı tehdit etmektedir. Yangınla mücadele için Granite Mountain Hotshots yangın departmanında çalışan 19 itfaiyeci göreve başlarlar. Ancak yangınla mücadele oldukça zorludur. Herkesin kaçmaya çalıştığı mücadeleye koşar adım ilerleyen itfaiye ekibi, sevdiklerini, ailelerini ve komşularını koruyabilmek için kendi hayatlarını kaybetme riskiyle yüzleşmek zorunda kalacaktır…

KORKUSUZLAR FİLMİ OYUNCULARI

Filmin oyuncuları arasında Jennifer Connelly, Miles Teller, James Badge Dale, Josh Brolin, Taylor Kitsch, Jeff Bridge, Andie MacDowell, Geoff Stults ve Ben Hardy gibi isimler yer alıyor.

Josh Brolin - Eric Marsh

Miles Teller- Brendan McDonough

Jeff Bridges- Duane Steinbrink

Jennifer Connelly- Amanda Marsh

Taylor Kitsch- Christopher MacKenzie

Andie MacDowell- Marvel Steinbrink

James Badge Dale- Jesse Steed

Geoff Stults- Travis Turbyfill