Korkusuzlar filmi konusu ne, oyuncuları kimdir? Korkusuzlar filmi oyuncuları arasında kimler var?
Korkusuzlar filmi konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Korkusuzlar filmi oyuncu kadrosunda kimler var? Sevilen filmler TV ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Yönetmenliğini Joseph Kosinski'nin üstlendiği yüksek bütçeli dramatik yapımın gerçek hayattan uyarlanan senaryosu ise Eric Singer ve Ken Nolan’a ait. Haberimiz içerisinden film ile ilgili merak edilenlere ulaşabilirsiniz.
Korkusuzlar filmi oyuncuları arasında kimlerin olduğu merak ediliyor. Korkusuzlar filmi konusu nedir, oyuncuları kimdir? 2013'te Arizona eyaletinin Prescott bölgesine bağlı Granite Mountain Hotshots'ta korkunç bir yangın başlar. Kısa sürede iyice yayılan yangın birçok hayatı tehdit etmektedir. Yangınla mücadele için Granite Mountain Hotshots yangın departmanında çalışan 19 itfaiyeci göreve başlarlar. İşte film ile ilgili merak edilenler…
KORKUSUZLAR FİLMİ KONUSU
2013'te Arizona eyaletinin Prescott bölgesine bağlı Granite Mountain Hotshots'ta korkunç bir yangın başlar. Kısa sürede iyice yayılan yangın birçok hayatı tehdit etmektedir. Yangınla mücadele için Granite Mountain Hotshots yangın departmanında çalışan 19 itfaiyeci göreve başlarlar. Ancak yangınla mücadele oldukça zorludur. Herkesin kaçmaya çalıştığı mücadeleye koşar adım ilerleyen itfaiye ekibi, sevdiklerini, ailelerini ve komşularını koruyabilmek için kendi hayatlarını kaybetme riskiyle yüzleşmek zorunda kalacaktır…
KORKUSUZLAR FİLMİ OYUNCULARI
Filmin oyuncuları arasında Jennifer Connelly, Miles Teller, James Badge Dale, Josh Brolin, Taylor Kitsch, Jeff Bridge, Andie MacDowell, Geoff Stults ve Ben Hardy gibi isimler yer alıyor.
Josh Brolin - Eric Marsh
Miles Teller- Brendan McDonough
Jeff Bridges- Duane Steinbrink
Jennifer Connelly- Amanda Marsh
Taylor Kitsch- Christopher MacKenzie
Andie MacDowell- Marvel Steinbrink
James Badge Dale- Jesse Steed
Geoff Stults- Travis Turbyfill