Ketojenik ekmek nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta ketojenik ekmek tarifi ve malzemeleri nelerdir?

Ketojenik ekmek tarifi vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Fatih Ürek'in sunumuyla Kanal D ekranlarında yayınlanan yarışma programı ilgiyle takip ediliyor. Haftanın en yüksek puanını alan yarışmacı 5 altın bileziğin sahibi oluyor. Ketojenik ekmek nasıl yapılır? Ekranların sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da yapılan yemekler sık sık araştırılıyor. Ketojenik ekmek yemeği hakkında detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

KETOJENİK EKMEK MALZEMELERİ NELERDİR?

-300 g fındık

-3 adet yumurta

-100 g tereyağı

-1 paket kabartma tozu

KETOJENİK EKMEK NASIL YAPILIR?

Öncelikle fırınınızı 170 dereceye kadar ısıtın. Tepsinize yağlı kağıdı serin.

Büyük bir kapta, keten tohumu unu, kabartma tozu, tuz ve şekeri iyice birbirine yedirin. Çırpılmış yumurta, su ve yağı kuru harcınıza ilave eerek iyice karıştırın.

Karışımın katı hale gelmesi için 2-3 dakikadan fazla olmayacak kadar bekletin. Hazırlanan karışımı tepsiye dikkatlice döküp eşit oranda yayılmasını sağlayın.

İçini çekene kadar pişirdikten sonra fırından çıkartıp üzerini nemli biz bezle örtün.