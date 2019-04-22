Kardeş Çocukları izle 12. son bölüm Kardeş Çocukları 13. yeni bölüm fragmanı Star TV'de

Kardeş Çocukları’nın 13. yeni bölüm fragmanı dizinin hayranları tarafından merak ediliyor. Kardeş Çocukları’nın yeni bölümü yine dolu dolu geliyor. Kardeş Çocukları’nın son bölümünde . Annesine Hayat’a “Bilmen gereken bir şey var.” der. Umay Ümran’ı tehdit eder ve “Ben oynarsam büyük oynarım, şaşırırsın.” der. Ümran ise “Ben artık hiçbir şeye şaşırmam ama şaşırtırım.” diye karşılık verir. Umay Hayat’a olanları anlatır. “Yılan da benden, hain kardeş de bendim. O yasaktı. Ama ben çok âşıktım.” der. Hayat Yıldırım ile görüşmeye gider ve ona “Siz yeterince pişman mısınız? Çünkü biz ikimizde seni affetmeyeceğiz. Siz benden koca bir aile aldınız” der. Umay çok büyük bir şey keşfeder.

KARDEŞ ÇOCUKLARI 13. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Star TV’nin sevilen dizisi Kardeş Çocukları’nın 13. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığı gibi haberimize eklenecektir.

KARDEŞ ÇOCUKLARI YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

KARDEŞ ÇOCUKLARI SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 12. BÖLÜM ÖZETİ

Hayat bütün pişmanlığıyla annesine sıkı sıkı sarılırken, Umay yıkılır fakat yenilgiyi kabul etmeye niyeti yoktur. Hayat, henüz Umay’ın yalanlarını hazmedememişken, Hayal’in Volkan’la yaşananları öğrenmesiyle ortalık karışır. Hayal’in dinmek bilmeyen öfkesiyle kopan kıyamet, Ümran ve Umay için de sınav olacaktır. Arka arkaya ortaya dökülen gerçeklerin ardından, Hayat’ın evden ayrılmaya karar vermesiyle Ümran ve Umay tehlikeli bir savaşa girer.

Hayat ve Ümran’ın kararlılığı karşısında, Umay en güçlü silahını kullanmaktan çekinmez. Annesiyle birlikte yeni bir sayfa açmaya kararlı olan Hayat’ın, Yıldırım’a olan öfkesi ise artık Ümran için yıkıcı bir haldedir. Umay, pamuk ipliği gibi sökülen sırların arasında köşeye sıkışırken Reşat ve Cansel’in uygunsuz görüntüleri dengeleri değiştirmek üzeredir. Diğer yanda, Rezzan’ın Umay’ın Ümmü olduğunu öğrenmesi ise yeni bir yüzleşmenin fitilini ateşler. Geçmişin gölgesi sadece Umay’ın değil, Ümran ve Yıldırım’ın da bugününü karanlığa boğmak üzeredir.

KARDEŞ ÇOCUKLARI SON BÖLÜM İZLE - STAR TV

KARDEŞ ÇOCUKLARI AB GRUBUNDA EN ÇOK İZLENEN DİZİ OLDU.

“Kardeş Çocukları” altıncı bölümüyle ekrana geldi. Dizi, A/B sosyo ekonomik statüde yüzde 5,73 reyting ve yüzde 14,04 izlenme payı ile en çok izlenen dizi oldu.

Mehmet Aslantuğ, Ayça Bingöl, Nur Fettahoğlu, Furkan Andıç, Afra Saraçoğlu, Murat Daltaban, Alara Turan, Engin Alkan, Evrim Doğan, Elif Çakman, Handan Yıldırım, Batuhan Ekşi, Nilay Erdönmez’in başrolünü paylaştığı Kardeş Çocukları, 17 Mart Pazar 20.00’de Star’da.

KARDEŞ ÇOCUKLARI'NA İKİ YENİ OYUNCU

Star’da her Pazar ekrana gelen, yayınlandığı ilk bölümden itibaren izleyenlerin büyük beğenisini toplayan "Kardeş Çocukları"na Çiğdem Selışık Onat ve genç oyuncu Melis Hacic dahil oldu. Kardeş Çocukları'nda Mehmet Aslantuğ'un canlandırdığı Yıldırım Saner'in annesi Rezzan karakterine Çiğdem Selışık Onat, yeğeni İdil'e ise Melis Hacic hayat verecek.

Dizide; medar-ı iftiharı olan oğlu Yıldırım'ın yalnızlığını takıntı haline getiren, kızının yadigarı torunu İdil ise hayattaki en büyük zaafı olan Rezzan, soğuk, mesafeli ve ciddi yapısıyla dikkatleri üzerine çekecek.

Anne ve babasını bir kazada kaybeden dayısı Yıldırım ve anneannesi Rezzan tarafından büyütülen genç ve sosyetik tasarımcı İdil'in Türkiye'ye kesin dönüş yapması dizide Hayal ve Hayat'ın hayatında yeni bir sayfa açılmasına neden olacak.

Senaryosunu Sırma Yanık'ın, yönetmenliğini ise Faruk Teber'in üstlendiği "Kardeş Çocukları" çok konuşulacak yeni bölümüyle 3 Mart Pazar, saat 20.00’da Star’da ekrana gelecek.