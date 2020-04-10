Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,6988
  • 7,3365
  • 363.42
  • 96471
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Televizyon
    3. >
  3. Kalk Gidelim'de ortalık fena karışacak

Kalk Gidelim'de ortalık fena karışacak

Kalk Gidelim'de ortalık fena karışacak

Sevda, Sümbül konusunda tam Seyfettin'e inanmışken gençlik yıllarından çıkan “Saffet” yazılı forma ortalığın tekrar karışmasına neden olur.

Usta oyuncu kadrosu ve güçlü aile hikayesiyle izleyicilerine keyifli anlar yaşatan aile komedi dizisi Kalk Gidelim’de sular durulmuyor, heyecan dinmiyor. Bu hafta, Sevda, Sümbül konusunda tam Seyfettin’e inanmışken gençlik yıllarından çıkan “Saffet” yazılı forma ortalığın tekrar karışmasına vesile olur. Seyfettin, tüm bunların içinden çıkabilmek için yollar aramaktadır. Gerçekten Sümbül haklı mıdır yoksa Seyfettin’in söyledikleri mi doğrudur? Markete girdikleri maskelerle soyguna denk gelen ve her yerde aranan Şakir, Ercan, Efe ve İnsaf polis tarafından her yerde arandıklarını düşünerek kurtulma planları yaparlar. Meryem’in Ercan’a bir sürprizi daha vardır. Ama bu sürpriz aynı zamanda Meryem’in de beklemediği bir şeydir. Ercan gerçekten baba olabilir mi? Evde bir sabah kahvaltısında yapılan yumurtalı ekmek tüm ev halkını karıştırmaya yetebilir mi? Sıcacık hikayesiyle ailece izlerken kahkahalarınızı paylaşacağınız bir bölümde hepsini izleyeceğiz.


AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: Yalan ve dolan ile hakikatleri ters yüz edemeyeceksiniz!

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: Yalan ve dolan ile hakikatleri ters yüz edemeyeceksiniz!

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Limon suyu ile çıkan lekelere inanamayacaksınız!

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları