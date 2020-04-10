Kalk Gidelim'de ortalık fena karışacak

Usta oyuncu kadrosu ve güçlü aile hikayesiyle izleyicilerine keyifli anlar yaşatan aile komedi dizisi Kalk Gidelim’de sular durulmuyor, heyecan dinmiyor. Bu hafta, Sevda, Sümbül konusunda tam Seyfettin’e inanmışken gençlik yıllarından çıkan “Saffet” yazılı forma ortalığın tekrar karışmasına vesile olur. Seyfettin, tüm bunların içinden çıkabilmek için yollar aramaktadır. Gerçekten Sümbül haklı mıdır yoksa Seyfettin’in söyledikleri mi doğrudur? Markete girdikleri maskelerle soyguna denk gelen ve her yerde aranan Şakir, Ercan, Efe ve İnsaf polis tarafından her yerde arandıklarını düşünerek kurtulma planları yaparlar. Meryem’in Ercan’a bir sürprizi daha vardır. Ama bu sürpriz aynı zamanda Meryem’in de beklemediği bir şeydir. Ercan gerçekten baba olabilir mi? Evde bir sabah kahvaltısında yapılan yumurtalı ekmek tüm ev halkını karıştırmaya yetebilir mi? Sıcacık hikayesiyle ailece izlerken kahkahalarınızı paylaşacağınız bir bölümde hepsini izleyeceğiz.

