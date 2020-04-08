Kadayıflı parmak tavuk nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta kadayıflı parmak tavuk tarifi ve malzemeleri nelerdir?

Kadayıflı parmak tavuk tarifi vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Fatih Ürek'in sunumuyla Kanal D ekranlarında yayınlanan gündüz kuşağı yarışma programı ilgiyle takip ediliyor. Günün en yüksek puanını alan çeyrek altını sahibi oluyor. Kadayıflı parmak tavuk nasıl yapılır? Ekranların sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da yapılan yemekler merak ediliyor. Kadayıflı parmak tavuk yemeği hakkında detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.



KADAYIFLI PARMAK TAVUK MALZEMELERİ NELERDİR?



2 parça tavuk göğsü

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 adet limon

2 dal maydanoz

PANELEMEK İÇİN

2 Yumurta sarısı

1 çay kaşığı isot

2 çorba kaşığı su

Tel kadayıf

Un

KIZARTMAK İÇİN

Ayçiçek yağı

KADAYIFLI PARMAK TAVUK NASIL YAPILIR?

2 parça tavuk göğsünü yani bir tavuğun göğsünü 2 cm kalınlığında şeritler halinde doğrayın. Tavukları 1 çay kaşığı tuz ve 1 çay kaşığı karabibere bulayın. Geniş tabanlı çelik bir tencereye 2 parmak kalınlığında zeytinyağı veya ayçiçek yağı dökün ve altını açın ki siz tavukları panelerken yağı ısınsın.

3 tane istasyon kurmanız gerekiyor. 1.si un, ikincisi yumurta üçüncüsü de kurumuş kadayıftan. 1 çorba kaşığı isotu 2 çorba kaşığı suyla karıştırıp, 2 yumurtanın sarısıyla çırpın ve çukur, geniş bir tabağa koyun. Kadayıf ve unu da ayrı ayrı tabaklara aynı şekilde yayın. Kadayıfların iyice kuru olmasına dikkat edin, tavuğa çıtırlığı o verecek ve galeta unu yerine geçecek. Eğer kadayıflarınız taze ise bir gece önceden açıkta bırakarak ya da fırında kurutabilirsiniz.

Tavukları sırasıyla un, yumurta sarısı ve en son kadayıflara bulayın. Yalnız kadayıflara bularken çok bastırmayın, üzerine yapışması yeterlidir. Aksi takdirde kadayıflar tavuğa saplanır ve tavuğun suyunu içlerine alıp çıtırlığı azalır. Kadayıfa buladığınız tavukları ısınmış yağa atın ve altın sarısı olana kadar kızartın. Tavukları almadan hemen önce 2 dal maydanozu da dal dal ayırıp yağa atarsanız ferah bir çıtırlık olarak yemeğinize eşlik edecektir. Televizyonda yaptıktan sonra bir arkadaşımın akrabası o günden beri evde her yemeğin yanına kızarmış maydanoz koyup yiyoruz diye anlatmış çok hoşuma gitti. Dikkat edin belli ki bağımlılık yapabiliyor. Pişen tavukları kağıt havlu olan bir tabağa alın, fazla yağını bıraksın. Servis etmeden önce, sıcağı üstündeyken bir parça limon sıktığınızda tatlar daha da yukarı çıkacaktır.