Jet Sosyete dizisinin yeni bölümünde Ozan hukuk savaşı veriyor

Diğer yanda İlayda hırsla şirketin düzenlediği maratona hazırlanmaktadır. Cengiz şirketin bulunduğu binanın yıkılacağı haberi üzerine bodrum katında türbe olduğu yalanını uydururken; sosyal medyada tanıştığı kızların ekranda göründüğü gibi çıkmamasından bıkan Ozan, avukat arkadaşı Tekin’le birlikte Instagram filtrelerinin yasaklanması için hukuk savaşı başlatır.