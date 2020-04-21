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  3. Jet Sosyete dizisinin yeni bölümünde Ozan hukuk savaşı veriyor

Jet Sosyete dizisinin yeni bölümünde Ozan hukuk savaşı veriyor

Jet Sosyete dizisinin yeni bölümünde Ozan hukuk savaşı veriyor

Dizinin yeni bölümünde; Şennur'un yazdığı ve her derde deva büyü ve şifalarla dolu Fıccın kitabını okuyan Gizem, hayatını Şennur'un kaleminden çıkma hurafelerle doldurur.

Diğer yanda İlayda hırsla şirketin düzenlediği maratona hazırlanmaktadır. Cengiz şirketin bulunduğu binanın yıkılacağı haberi üzerine bodrum katında türbe olduğu yalanını uydururken; sosyal medyada tanıştığı kızların ekranda göründüğü gibi çıkmamasından bıkan Ozan, avukat arkadaşı Tekin’le birlikte Instagram filtrelerinin yasaklanması için hukuk savaşı başlatır.


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