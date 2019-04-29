James Bond'un yıldızından 'kadın ajan' önerisi

Hayranlarının karşısına beşinci kez James Bond olarak çıkmaya hazırlanan İngiliz aktör Daniel Craig, kendisinden sonra bir kadın oyuncunun ünlü ajan karakterine hayat vermesini destekledi.

İngiliz yayın kuruluşu The Mirror’a konuşan Craig, rolün genişletilmesi gerektiğini savundu ve “Bence herkes düşünülmeli. Kadınlar da, Afrikalı Amerikalılar da” dedi.

Değişen toplumsal davranışlara vurgu yapan Craig ayrıca ‘kadınlaştırılmış’ James Bond karakterinin gelecek filmlerde çok daha farklı şekilde tasvir edilebileceğini savundu.

'BİLEKLERİMİ KESERİM YİNE DE BOND OLMAM' DİYORDU

Craig daha önce "Tekrar James Bond olmaktansa, bileklerimi keserim" diyordu. Ancak bir kez dah ünlü ajan karakterine hayat verecek.

Önceki ‘Bond kızlarından’ Madeline Smith de bu konuyu gündeme getirmişti ve karakterin bir gün bir kadın tarafından canlandırılacağını düşündüğünü söylemişti.

Smith, “Nihayetinde bir kadının, bir genç kızın, bir hanımefendinin James Bond karakterini canlandırmaması için ortada bir sebep göremiyorum” demişti.

SENARYO EKİBİNE KADIN İMZASI

Karaktere dair tartışma sürerken, ekibin erkek egemen durumun kıracak bir gelişme de yaşandı.

Son Bond filmi için, komedi-drama dizisi Fleabag’in yaratıcısı Phoebe Waller-Bridge’in de senaryo ekibine katıldığı belirtildi. Adı henüz açıklanmayan filmin 2020 yılında nisan ayında vizyonda olması bekleniyor.

YAPIMCI: DAHA FAZLA KADIN KARAKTER YARATALIM, BOND ERKEK KALMALI

Tüm bunlar yaşanırken James Bond filminin yapımcısı Barbara Broccoli ise, ajan karakterinin ‘erkek’ olarak kalması gerektiğini savundu.

Guardian gazetesine konuşan Broccoli, “Bond bir erkek. Erkek olarak yazılmış ve bence büyük ihtimalle erkek olarak kalacak ve bu iyi. Erkek karakterleri kadın yapmak zorunda değiliz. Daha fazla kadın karakter yaratalım ve bu kadın karakterlere uyan hikâyeler yazalım” dedi.

KAÇIRILAN BİLİM İNSANINI KURTARACAK

Serinin 25’incisi olacak son filmde izleyiciler James Bond’u teşkilattan ayrılmış, Jamaika’da sakin bir hayat sürerken görecek. Ancak bu tatil, CIA’den arkadaşı Felix’in onu arayıp yardım istemesiyle son bulacak. Bond’un görevi bu kez kaçırılmış bir bilim insanını kurtarmak olacak.

Filmin kötü adamı ise, Bohemian Rhapsody'de Freddie Mercury rolüyle Oscar kazanan Rami Malek olacak.