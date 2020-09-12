İyi Günde Kötü Günde 1. bölüm izle! İyi Günde Kötü Günde 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Başrollerini Elçin Sangu, Ozan Dolunay ve Yasemin Allen'in paylaştığı İyi Günde Kötü Günde dizisi 12 Eylül Cumartesi akşamı Star Tv'de yayın hayatına başladı. Saner Ayar yapımcılığında çekilen dizinin yönetmen koltuğunda Metin Balekoğlu oturuyor. Dizide başarılı bir organizatör olan Leyla eski sevgilisinin düğününü organize etmek zorunda kalıyor ve her şey burada başlıyor. Peki, İyi Günde Kötü Günde 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Star Tv ekranlarında yayınlanan İyi Günde Kötü Günde dizisi konusu ve oyuncuları ile ekran başındakilerin dikkatini çekmeyi başardı. Yepyeni yüzlerle izleyenleri ekran başına kilitleyen İyi Günde Kötü Günde dizi oyuncu kadrosunda Elçin Sangu, Ozan Dolunay, Yasemin Allen, Şenay Gürler, Derya Alabora ve Nergis Kumbasar gibi isimler yer alıyor. İşte İyi Günde Kötü Günde 1. bölüm izleme linki ve 2. bölüm fragmanı...
İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE 1. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE 1. BÖLÜM ÖZETİ
Leyla, başarılı ve düzgün bir düğün organizatörüdür. Şirketin patronu Aslıhan, kızı Melisa’nın düğününü de başarılı bir şekilde gerçekleştirse Leyla’yı terfi edeceğini söyler.
Sarp, sevgilisi Melisa ile evlenmek ve ünlü bir oteller zincirine müdür olarak atanmak için Londra’dan İstanbul’a taşınır.
Leyla terfi alacağı için, Sarp ise hayatında yeni bir sayfa açacağı için çok mutludur. Ancak ikisi de karşılaştıklarında büyük bir şok yaşayacaklarının farkında değillerdir.
Sarp, beş sene önce Leyla’yı nikah masasında terk edip gitmiştir. Nedenini kimse bilmemektedir. Şimdi Leyla, hayallerini mahveden adamın düğününü organize etmek zorundadır.
İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE 2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan hemen sonra haberimiz içerisine eklenecektir.