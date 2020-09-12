  • $7,4755
  • 8,8596
  • 466.23
  • 1102.7
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Televizyon
  • İyi Günde Kötü Günde 1. bölüm izle! İyi Günde Kötü Günde 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
12 Eylül 2020 Cumartesi 21:49 | Son Güncelleme:

İyi Günde Kötü Günde 1. bölüm izle! İyi Günde Kötü Günde 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

İyi Günde Kötü Günde 1. bölüm izle! İyi Günde Kötü Günde 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı"

Başrollerini Elçin Sangu, Ozan Dolunay ve Yasemin Allen'in paylaştığı İyi Günde Kötü Günde dizisi 12 Eylül Cumartesi akşamı Star Tv'de yayın hayatına başladı. Saner Ayar yapımcılığında çekilen dizinin yönetmen koltuğunda Metin Balekoğlu oturuyor. Dizide başarılı bir organizatör olan Leyla eski sevgilisinin düğününü organize etmek zorunda kalıyor ve her şey burada başlıyor. Peki, İyi Günde Kötü Günde 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Star Tv ekranlarında yayınlanan İyi Günde Kötü Günde dizisi konusu ve oyuncuları ile ekran başındakilerin dikkatini çekmeyi başardı. Yepyeni yüzlerle izleyenleri ekran başına kilitleyen İyi Günde Kötü Günde dizi oyuncu kadrosunda Elçin Sangu, Ozan Dolunay, Yasemin Allen, Şenay Gürler, Derya Alabora ve Nergis Kumbasar gibi isimler yer alıyor. İşte İyi Günde Kötü Günde 1. bölüm izleme linki ve 2. bölüm fragmanı...

İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE 1. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE 1. BÖLÜM ÖZETİ

Leyla, başarılı ve düzgün bir düğün organizatörüdür. Şirketin patronu Aslıhan, kızı Melisa’nın düğününü de başarılı bir şekilde gerçekleştirse Leyla’yı terfi edeceğini söyler.

Sarp, sevgilisi Melisa ile evlenmek ve ünlü bir oteller zincirine müdür olarak atanmak için Londra’dan İstanbul’a taşınır.

Leyla terfi alacağı için, Sarp ise hayatında yeni bir sayfa açacağı için çok mutludur. Ancak ikisi de karşılaştıklarında büyük bir şok yaşayacaklarının farkında değillerdir.

Sarp, beş sene önce Leyla’yı nikah masasında terk edip gitmiştir. Nedenini kimse bilmemektedir. Şimdi Leyla, hayallerini mahveden adamın düğününü organize etmek zorundadır.

İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE 2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan hemen sonra haberimiz içerisine eklenecektir. 

<p>Kenan Evren ne kadar adaletli olduğunu anlatırken “ Hem sağdan hem soldan astık” demi

12 Eylül darbesi'nin 40. yılı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Ankara'da gökyüzünü toz bulutu kapladı! Vatandaşlar büyük panik yaşadı

Kanlı 12 Eylül darbesinin üzerinden 40 yıl geçti

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.