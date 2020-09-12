İyi Günde Kötü Günde 1. bölüm izle! İyi Günde Kötü Günde 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Star Tv ekranlarında yayınlanan İyi Günde Kötü Günde dizisi konusu ve oyuncuları ile ekran başındakilerin dikkatini çekmeyi başardı. Yepyeni yüzlerle izleyenleri ekran başına kilitleyen İyi Günde Kötü Günde dizi oyuncu kadrosunda Elçin Sangu, Ozan Dolunay, Yasemin Allen, Şenay Gürler, Derya Alabora ve Nergis Kumbasar gibi isimler yer alıyor. İşte İyi Günde Kötü Günde 1. bölüm izleme linki ve 2. bölüm fragmanı...



İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE 1. BÖLÜM ÖZETİ

Leyla, başarılı ve düzgün bir düğün organizatörüdür. Şirketin patronu Aslıhan, kızı Melisa’nın düğününü de başarılı bir şekilde gerçekleştirse Leyla’yı terfi edeceğini söyler.

Sarp, sevgilisi Melisa ile evlenmek ve ünlü bir oteller zincirine müdür olarak atanmak için Londra’dan İstanbul’a taşınır.

Leyla terfi alacağı için, Sarp ise hayatında yeni bir sayfa açacağı için çok mutludur. Ancak ikisi de karşılaştıklarında büyük bir şok yaşayacaklarının farkında değillerdir.

Sarp, beş sene önce Leyla’yı nikah masasında terk edip gitmiştir. Nedenini kimse bilmemektedir. Şimdi Leyla, hayallerini mahveden adamın düğününü organize etmek zorundadır.

İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE 2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan hemen sonra haberimiz içerisine eklenecektir.