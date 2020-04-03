İstiridye tatlısı tarifi ve malzemeleri nelerdir? Gelinim Mutfakta İstiridye tatlısı nasıl yapılır?

Gelinim Mutfakta İstiridye tatlısı nasıl yapılır? sorusu vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Fatih Ürek'in sunumuyla Kanal D ekranlarında hafta içi her gün izleyici ile buluşuyor. İstiridye tatlısı tarifi ve malzemeleri nelerdir? Evde ne tatlı yapsam diye düşünen seyirciler Gelinim Mutfakta'nın yemek tariflerinin ilgiyle takip etmeye devam ediyor. Cuma günleri yapılan oylamada en yüksek puanı alan gelin haftanın birinci oluyor.İşte merak edilen İstiridye tatlısı haberimizde.

İSTİRİDYE TATLISI MALZEMELERİ NELERDİR?

50 gr tereyağ veya margarin (oda ısısında)

1 su bardağı irmik

1 su bardağı çekilmiş ceviz

2 yumurta

1 paket kabartma tozu

3 yemek kaşığı tahin

3 su bardağı un

ŞERBET iÇiN;

4 su bardağı şeker

4. 5 su bardağı su

Çeyrek limon suyu

GELİNİM MUTFAKTA İSTİRİDYE TATLISI NASIL YAPILIR?

-İlk şerbeti hazırlayıp tamamen soğuması için bekleyin.

-Un hariç tüm malzemeleri yoğurun.

-Unu özellikle belirtiyorum azar azar ekleyin çünkü 3 bardak almayabiliyor.

-Hamurumuzu iyice yoğurup kulak memesi kıvamına gelinceye kadar yoğuralım.

-Elimizde yuvarlak yapıp bastırıp ve çay bardağı ile şekil verelim.

-180 derece kızgın fırında kızarana kadar pişirelim.

-Tatlımız pişince 2- 3 dk bekleyin fırın sıcaklığı çıkınca şerbeti verin .

-Şerbet tamamen soğuk olsun tatlı ılık olsun

-Şerbeti çekincede dilediğiniz gibi süsleyin. Afiyet olsun