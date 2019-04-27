İstanbullu Gelin Nazif ölecek mi? İstanbullu Gelin yeni 83. bölüm fragmanı yayında mı?

İstanbullu Gelin 83. Yeni bölüm fragmanı son bölümün izleyici karşısına çıkmasının ardından araştırılıyor. İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde Nazif ve Gülistan’ın çocuklarının olacağı müjdesi herkesi çok sevindirdi. Süreyya ve teyzesi arasında da rüzgar bir süreliğine de olsa dindi. Diziye damga vuran soru Nazif’in ölüp ölmeyeceği oldu. Esma ve Nazif beraber karanlık bir yere girdiler. Bu odanın kapısı da dışarıdan açılan bir kapıydı. Esma odadan dışarı çıktığı anda Nazif’in bulunduğu odanın kapısı kendiliğinden kapandı. Esma’nın o anda hafızası gitti. Oradan çıkıp taksiye bindi. Nazif, Esma’ya bağırmaya başladı ama sesini duyuramadı. Esma’nın kapının kenarına bıraktığı kandilin yere düşmesi ile yangın çıktı.

İSTANBULLU GELİN YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA MI?

İstanbullu Gelin yeni 83. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisinde yer alacaktır.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Geçmişiyle yüzleşen Süreyya, Yaz’a ve Faruk’a tutundu. Senem için ise gerilimli bekleyiş devam ediyordu. Esma, Senem’in evine gitti ve Süreyya ile ilgili ona destek olacağını söyledi. Senem çay doldurmaya gidip döndüğünde Esma’nın her şeyi unuttuğunu gördü. Senem Süreyya’yı aradı ve olanları anlattı. Süreyya eve geldiğinde Esma onu arkadaşı Kıymet sandı. Süreyya ile beraber eve döndüler.

Her şey yoluna girerken Gülistan’lardan da bir müjde gelince konakta bayram havası esmeye başladı. 11 yıldır bebek bekleyen Nazif ve Gülistan müjdeli haberi konak ahalisine verdiler. Nazif haberi ilk aldığı anda adeta dondu kaldı.

Dizide sarsıcı bir sahne yaşandı. Gülistan bebeğinin kalbini dinlemek için Nurgül ile beraber doktora gitti. Nazif ise Esma ile beraber mekan bakmaya gitti. İşini çabuk bitirip doktora gitmek istiyordu. Esma ve Nazif beraber karanlık bir yere girdiler. Bu odanın kapısı da dışarıdan açılan bir kapıydı.

Nazif, “Valla hanımım, siz buranın kütüphane olacağına emin misiniz? Kitap okumayanları buraya kapatsak daha iyi gibi geldi bana.” dedi. Esma, “Onlar kendilerini zaten kapatıyorlar. Sinema salonu bile olur burası.” Dedi. O sırada Esma’nın telefonu çaldı. Telefon ile konuşmak için kapıdan dışarı çıktı ve o sırada olanlar oldu. Nazif’in bulunduğu odanın kapısı kendiliğinden kapandı. Esma’nın o anda hafızası gitti. Oradan çıkıp taksiye bindi. Nazif, Esma’ya bağırmaya başladı ama sesini duyuramadı. Esma’nın kapının kenarına bıraktığı kandilin yere düşmesi ile yangın çıktı. Peki Nazif ölecek mi? Yeni bölümde bu soruların yanıtlarını öğreneceğiz.

İSTANBULLU GELİN NAZİF KİMDİR?

Muharrem Türkseven, 1989 yılında Çanakkale'de doğmuştur. Eğitimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü'nde tamamlamıştır. 2008 yılında Kurtlar Vadisi Pusu dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Muharrem Türkseven; Sungurlar, Nizama Adanmış Ruhlar ve İnsan Aldandı dizilerinde rol almıştır. Star Tv'de yayınlanan; başrolü Özcan Deniz ve Aslı Enver'in paylaştığı İstanbullu Gelin dizisinin kadrosunda yer almakta ve Nazif karakterini canlandırmaktadır.