İntikam Kurşunu konusu ne? İntikam Kurşunu filmi oyuncuları ve konusu

İntikam Kurşunu aksiyon ve gerilim türünde izleyicileri ile buluşuyor. İzleyicileri heyecanla ekran başına kilitleyecek İntikam Kurşunu başrollerinde Sylvester Stallone ve Jason Mamoa gibi önemli isimler yer alıyor. Matz ve Colin Wilson'ın aynı isimli çizgi-romanından uyarlanan filmde, Sylvester Stallone Jimmy Bobo isimli bir kiralık katili canlandırıyor. Pazartesi akşamı Beyaz Tv’de yayınlanacak İntikam Kurşunu filmi oyuncu kadrosu ve konusu

İNTİKAM KURŞUNU KONUSU

Matz ve Colin Wilson'ın aynı isimli çizgi-romanından uyarlanan filmde, Sylvester Stallone Jimmy Bobo isimli bir kiralık katili canlandırıyor, New York Polis Departmanı'ndan genç bir dedektifle birlikte tehlikeli bir soruşturmanın içinde kalan ikili, ortak bir amaç uğruna bir ölüm kalım savaşına gireceklerdir. Bu alışılmadık birliktelikte önlerine ne çıkarsa yıkılacak ve intikam için her şey feda edilecektir.

Aksiyon filmlerinin başlıca isimlerinden biri olan Sylvester Stallone'nin başrolü Jason Momoa ve Christian Slater ile paylaştığı filmin yönetmenliğini Walter Hill üstlenmiş.

Yönetmen: Walter Hill

Senaryo: Alessandro Camon, Alexis Nolent

Yapımcı: Joel Silver, Miles Millar

İNTİKAM KURŞUNU OYUNCULARI

Sylvester Stallone Rolü : Jimmy Bobo

Sung Kang Rolü : Taylor Kwon

Sarah Shahi Rolü : Lisa Bobo

Jason Momoa Rolü : Keegan

Jon Seda Rolü : Louis Blanchard

Holt McCallany Rolü : Hank Greely

Adewale Akinnuoye-Agbaje Rolü : Morel

Christian Slater Rolü : Marcus Baptiste