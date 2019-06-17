İntikam Kurşunu konusu ne? İntikam Kurşunu filmi oyuncuları ve konusu
İntikam Kurşunu Pazartesi akşamı Beyaz Tv ekranlarında yayınlanacak. Başrollerinde usta oyuncu Sylvester Stallone’un oynadığı İntikam Kurşunu filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. İntikam Kurşunu filmi konusu ne? İşte detaylar
İntikam Kurşunu aksiyon ve gerilim türünde izleyicileri ile buluşuyor. İzleyicileri heyecanla ekran başına kilitleyecek İntikam Kurşunu başrollerinde Sylvester Stallone ve Jason Mamoa gibi önemli isimler yer alıyor. Matz ve Colin Wilson'ın aynı isimli çizgi-romanından uyarlanan filmde, Sylvester Stallone Jimmy Bobo isimli bir kiralık katili canlandırıyor. Pazartesi akşamı Beyaz Tv’de yayınlanacak İntikam Kurşunu filmi oyuncu kadrosu ve konusu
İNTİKAM KURŞUNU KONUSU
Matz ve Colin Wilson'ın aynı isimli çizgi-romanından uyarlanan filmde, Sylvester Stallone Jimmy Bobo isimli bir kiralık katili canlandırıyor, New York Polis Departmanı'ndan genç bir dedektifle birlikte tehlikeli bir soruşturmanın içinde kalan ikili, ortak bir amaç uğruna bir ölüm kalım savaşına gireceklerdir. Bu alışılmadık birliktelikte önlerine ne çıkarsa yıkılacak ve intikam için her şey feda edilecektir.
Aksiyon filmlerinin başlıca isimlerinden biri olan Sylvester Stallone'nin başrolü Jason Momoa ve Christian Slater ile paylaştığı filmin yönetmenliğini Walter Hill üstlenmiş.
Yönetmen: Walter Hill
Senaryo: Alessandro Camon, Alexis Nolent
Yapımcı: Joel Silver, Miles Millar
İNTİKAM KURŞUNU OYUNCULARI
Sylvester Stallone Rolü : Jimmy Bobo
Sung Kang Rolü : Taylor Kwon
Sarah Shahi Rolü : Lisa Bobo
Jason Momoa Rolü : Keegan
Jon Seda Rolü : Louis Blanchard
Holt McCallany Rolü : Hank Greely
Adewale Akinnuoye-Agbaje Rolü : Morel
Christian Slater Rolü : Marcus Baptiste