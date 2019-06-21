İntikam Dövüşü oyuncuları kim? Aksiyon konulu İntikam Dövüşü filmi konusu ne?
İntikam Dövüşü filmi konusu ve oyunucuları aratılıyor. Aksiyon ve dövüş filmi sevenler için bu akşam saat 23:30’da Show Tv ekranlarında yayınlanacak İntikam Dövüşü filmi konusu ve oyuncuları
Aksiyon ve dram temalı İntikam Dövüşü bu akşam saat 23:30’da Show Tv’de izleyiciyle buluşacak. İntikam Dövüşü konusu ve oyuncuları da filmi izlemek isteyenler tarafından araştırılıyor. Dövüş sanatları ustası olan Michael Shaw işlediği bir suç yüzünden toplum hizmeti cezasına çaptırılmıştır. Burda öğrencilerine dövüş eğitimi veren Michael Shaw aynı zamanda ailesini öldüren adamı arar ve o adamları MMA dövüş turnuvasında bulan Michael bu turnuvaya katılarak ailesinin katiliyle ringde acımasızca dövüşmeye başlar.
İNTİKAM DÖVÜŞÜ KONUSU
Dövüş sanatları ustası olan Michael Shaw işlediği bir suç yüzünden toplum hizmeti cezasına çaptırılmıştır. Burda öğrencilerine dövüş eğitimi veren Michael Shaw aynı zamanda ailesini öldüren adamı arar ve o adamları MMA dövüş turnuvasında bulan Michael bu turnuvaya katılarak ailesinin katiliyle ringde acımasızca dövüşmeye başlar. Michael’ın (Cody Hackman) ailesi bir adam tarafınca ortadan kaldırılmıştır. Bu adamdan ailesinin intikamını alması için bir karete kursuna başlar. Sonrasında ailesini öldüren katilinde karete okulunda düzenlenmiş bir turnuvaya katıldığının haberini alacaktır. Bu turnuvanın kuralı ise sadece tek bir galip ve ölümüne bir mücadeleden oluşmaktadır. Ailesinin katilinden intikamını alabilmek için bu turnuvada kıyasıya bir mücadele içerisinde olacaktır.
İNTİKAM DÖVÜŞÜ OYUNCULARI
Michael Biehn
Cody Hackman
Anderson Silva
Lyoto Machida
Martin Kove
Nick Bateman
Krzysztof Soszynski
Jess Brown
Daniel Faraldo
IMDB: 5.4
Tür: Aksiyon, Dram,
Yapım: 2014
Yönetmen: Allan Ungar