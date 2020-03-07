Hizmetçiler dizisi uyarlama mı? Hizmetçiler dizisi hangi diziden uyarlama?

Hizmetçiler dizisi dikkat çeken konusuyla televizyon izleyicileri tarafından merak ediliyor. Hizmetçiler dizisi hangi diziden uyarlama? 4 genç hizmetçinin lüks bir sitede çalışırken yaşadıkları anlatılacak dizi bu akşam Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşacak. Yetenekli ve başarılı oyuncuları ile dikkat çeken Hizmetçiler dizisi hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

HİZMETÇİLER DİZİSİ HANGİ DİZİDEN UYARLAMA?

Dizi, ilk defa Meksika’da çekilen Ellas son La Alegria Del Hogar’dan uyarlanıyor. Türkiye’de ise Hizmetçiler adıyla Kanal D ekranlarında yayınlanacak.

HİZMETÇİLER 1. BÖLÜM KONUSU NEDİR?

Atahanlıların torununun kaybolmasıyla farklı hikayelerin birleşme noktası olacak Cennet Sitesi’nde her gün başka hayatların kirlerini temizleyen kadınların hikayesi anlatılacak. Gerçeğin peşinden giden Ela (Deniz Baysal Yurtcu), gözü karalığı ile tüm gizemleri ve sırları gün yüzüne çıkartıp, aslında kimsenin masum olmadığı gerçeğiyle seyirciyi yüzleştirecek.

Bir yandan bebek özlemi çekerken, bir yandan çalıştığı evdeki hanımının bebeğine neredeyse annelik yapan Atiye’nin (Algı Eke), kocasına taparcasına aşkı, kıpır kıpır enerjisi ama bir yandan da hiç durmayan gözyaşı seyirciyi derinden etkileyecek.

HİZMETÇİLER DİZİSİ OYUNCULARI KİMDİR?

Deniz Baysal Yurtcu (Ela), Algı Eke (Atiye), Selen Domaç (Hacer), Aleyna Solaker (Çiçek), Yiğit Kirazcı (Aras), Seçkin Özdemir (Yiğit) Ayşenil Şamlıoğlu (Nimet), Gamze Karaduman (Demet), Nilay Erdönmez (Gülseren), Neslihan Arslan (Neslihan), Gökhan Soylu (Selim), Hazal Benli (Aslı), Servet Pandur (Belkıs), Emre Akkuş (Armağan), Cansu Fırıncı (Yaşar), Özer Arslan (Osman)