Hizmetçiler dizisinin çekildiği Cennet Konakları nerede? Hizmetçiler dizisi nerede çekiliyor? İşte yanıtı

Hizmetçiler dizisi nerede çekiliyor? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Yeni dizi Hizmetçiler ilk bölümü ile bu akşam Kanal D ekranlarında yayınlanıyor. Küçük bir kasabada kendi halinde yaşayan Ela’nın hayatı İstanbul’un ünlü ailelerinden Atahanlıların torunlarının kaçırılmasıyla bir günde tümden değişiyor. Adına Cennet Konakları denen bu lüks sitede artık bir hizmetçi olarak çalışacaktır.

HİZMETÇİLER DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Hizmetçiler dizisindeki Cennet Konaklarının da Zekeriyaköy veya Belgrad Ormanları yakınlarında olabileceği düşünülüyor. Ancak dizinin tam olarak nerede çekildiği resmi olarak açıklanmadı.

HİZMETÇİLER HİKAYESİ NEDİR?

Küçük bir kasabada kendi halinde yaşayan Ela’nın hayatı İstanbul’un ünlü ailelerinden Atahanlıların torunlarının kaçırılmasıyla bir günde tümden değişir. Onu lüks bir sitenin kapısına getiren gerçeğin peşinden sürüklenirken hayat ona bu kez bambaşka bir oyun oynar.

Adına Cennet Konakları denen bu lüks sitede artık bir hizmetçidir. Birbirinden farklı zengin hayatları tanıdıkça herkesin gerçek yüzlerini de görmeye başlar. Üstelik tıpkı zenginler gibi onların evlerinde çalışan hizmetçilerin de sırları vardır.

Saklanan sırların ucu Atahanlıların kayıp hizmetçisine dayandığında Ela burada yaşayan hiç kimsenin masum olmadığını anlar. Hacer, Atiye ve Çiçek de yaşananların birer parçasıdır. Çünkü bu sitede hizmetçiler sadece evleri değil, patronlarının sakladığı “kirli” çamaşırları da temizlemektedir. İşin aslı Cennet Konakları’nda hiçbir şey göründüğü gibi değildir.

HİZMETÇİLER DİZİSİ KADROSU

Oyuncu kadrosunda Deniz Baysal Yurtçu, Algı Eke, Selen Domaç, Aleyna Solaker, Seçkin Özdemir ve Yiğit Kirazcı gibi isimlerin yer aldığı Hizmetçiler dizisinin çekimleri İstanbul’da yapılıyor.