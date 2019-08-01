Hilal Altınbilek kimdir?

21 Ocak 1991'de İzmir'de dünyaya geldi. İzmirlidir. Tiyatro eğitimine İlkokul öğreniminin hemen ardından başlayan güzel oyuncu, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Actor Studio’da oyunculuk eğitimi aldı.2011 yılında Şükrü Özyıldız ile birlikte başrolünde oynadığı “Derin Sular” dizisi ile tanınmaya başladı. Ardından Karagül isimli dizide canlandırdığı Özlem karakteri ile dikkatleri üzerine çekti.2018 yılında Çağan Irmak’ın yazıp yönettiği ‘Çocuklar Sana Emanet’ filminde Engin Akyürek’in başrolde oynadığı oyuncu kadrosunda yer aldı. Şimdilerde Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol alan 27 yaşındaki güzel oyuncu 1.68 metre boyunda, 50 kilo ve Kova burcudur.

Talihin olanca güzelliği verip birazcık şansı ve kısmeti esirgediği, mütevazı, iyi niyetli ama gerektiğinde kararlı, inatçı olabilen, zeki bir genç kız. Parada pulda gözü olmayan Züleyha'nın en büyük hayali Yılmaz'la evlenip yuva kurmak ve mutlu olmak. Ama bir gün üvey abisi Züleyha'nın hayatını mahvedecek bir adım atar. Bu adımla darmadağın olan Züleyha'nın tek çaresi Yılmaz'la birlikte Adana'ya kaçmaktır. Ama kader Züleyha'yı sınamaktan vazgeçmeyecek, onu ölümden daha zor kararlar vermek zorunda bırakacaktır.

Hilal Altınbilek'in oynadığı diziler;

2013-2014-Karagül

2011-Derin Sular

2018-Bir Zamanlar Çukurova

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA ZÜLEYHA YAMAN KİMDİR?

Züleyha kimsesi olmayan Anne babası ölmüş güzel bir kızıdır. Züleyha’nın kumarbaz ve şerefsiz bir abisi vardır o da üvey abisidir. Züleyha kendisi gibi fakir olan Yılmaz’a tutulmuş ve ona güvenmiştir. Züleyha bir gün ya Yılmaz ölür ya da Demir ile evlenirsin tehdidi ile karşılaşır ve sevgilisi yaşasın diye kendini bir evliliğe hapsetmek zorunda kalır.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA DİZİSİ KONUSU

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Çukurova’nın en büyük ailelerinden Aladağların hikâyesi anlatılacaktır. Hünkâr Aladağ kocası öldükten sonra çiftliği ve malları tek başına idare etmiştir. Hünkâr hanımın tek oğlu ise Demir’dir. Demir hâkimiyeti seven bir adamdır ve annesinden işleri devralmak ister; ancak tam bu sırada Demir Züleyha adında bir işçi kıza âşık olur. Züleyha’yı kadını yapmak isteyen Demir Züleyha’nın başka bir adama âşık âşık olduğunu öğrenir. Züleyha ve abisi Yılmaz işçi olarak geldikleri bu bölgede çalışmaya başlar; ancak onlar bir zalimden kaçıp gelmiş ve burada dikkat çekmemek için kardeşiz demişlerdir; aslında Züleyha abisi olarak tanıttığı Demir’e Demir’de Züleyha’ya ölümüne sevdalıdır. Demir Züleyha’yı elde etmek için zorlarken Yılmaz Demir’i öldürmek ve ondan kurtulmak ister ancak bunu başaramaz. Züleyha istemese de Hünkâr onu sevdiği adamı öldürtmekle tehdit eder ve Züleyha sevdiği adam yaşasın diye Demir ile evlenmeyi kabul eder.