ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Hercai için bu hafta da heyecan dorukta. Hercai yayınlanan son bölümüyle yine diziseverlere heyecan dolu dakikalar yaşattı. İzleyiciler yeni bölümün bitiminden hemen ardından 'Hercai 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hercai son bölümde neler yaşandı?' sorularına yanıt aramaya başladılar. Hercai son bölümde Miran uykusunda Reyyan'ı öpüp kokluyor. Reyyan ağzı burnu kan içinde elinde silah ile Miran'ın karşısına geçiyor ve tetiği çekmesini istiyor. Hercai yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar ile ilgili merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler..

HERCAİ 10. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hercai 10. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlandı. Bu akşam yayınlanacak olan 9. yeni bölümün ardından yayınlanacak olan fragman haberimizin içerisine eklenecek.

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Zehra, Azat'ın sözlerinden sonra Reyyan ile konuşmak istiyor. Azat, ailesine Reyyan ile yarın evleneceğini söylüyor. Yaren ağabeyini desteklerken Azat ona da pas vermiyor. Miran, Azat'ın sözlerinden sonra Fırat ile salıncağın yanına gidiyor. Reyyan'a üzülen Miran, Reyyan'a gidilecek yer bırakılmadığını anlatıyor. Ayrıca Reyyan'ın evlilik kararının altında çaresizlik olduğunu söylüyor. Fırat, Miran'I gerçekle yüzleştirmek istiyor ve kimsenin Reyyan'a zorla bir şey yaptırmayacağına dikkat çekiyor. Miran, Reyyan'ın kendisi için değil ailesi için böyle bir karar verdiğine inanıyor. Ayrıca Reyyan'ın kalbinden de emin. Reyyan'ın aklında da Miran var. Zehra kızının perişan halinin farkında. Reyyan, Miran ile görüştüğünü anlatıyor. Zehra, kızının hala Miran'I isteyip istemediğini soruyor. Annesi Reyyan'a Azat ile evlenmesinin doğru olmadığını anlatmaya çalışıyor. Ama Reyyan kararlı davranıyor.



Hazar, Dilşah'ın mezarlığına gidiyor. Ağlayarak içini döküyor ve ‘neden ben ölmedim' diyor. Hazar yüreğindeki yangını anlatıyor. Miran'ın onu düşman bellediğini ve haksız yere intikam aldığını söylüyor. Tam o sırada Miran geliyor. Hazar'I görünce yakasına yapışıp hesap soruyor. Üstüne bir de silah çekiyor. Hazar, ‘kimsenin namusunu kirletmedim, babanı öldürmedim. Anneni sevdim' diyor. Miran, Hazar'a inanamazken, ölümleri ile ilgisi olmasını söylüyor. Miran öfke ile yanıyor. Hazar susmuyor ve alacağını aldığını bundan sonra onlardan ve Reyyan'dan uzak durmasını söylüyor. Hazar'ın sözleri Miran'ın aklını karıştırıyor.

YAREN ZEHRİNİ AKITIYOR

Yaren, Miran'ın ağabeyi ile evlenme kararı ile iyilik perisine dönüşüyor. Reyyan'a gelinlik bile getiriyor. Ama Yaren yine bir işler peşinde. Miran ile Reyyan'ın düğün fotoğraflarını da zarf içinde Reyyan'a veriyor. Reyyan'ın kalbi daha da kanıyor. Miran'I bir türlü unutamıyor. Ama Gönül ile olan evliliği de kabullenemiyor.

HERCAİ DİZİSİ KONUSU

Midyat’a İstanbullu bir işadamı olarak gelen Miran Aslanbey, Nasuh Şadoğlu’na ortaklıktan fazlasını teklif eder: torunu Reyyan’ı da ister! Ancak, yörenin en güçlü aile reisi Nasuh’un çok iyi bir kısmet dediği Miran için farklı planları vardır! Ona bir torun verecektir ama istediği torunu değil! Nasuh, Miran’ı kendi planına ikna etmeye çalışırken, Miran’ın planlanlarından habersizdir. İki erkek arasındaki haberleşme merakla beklenirken, gelecek haber iki genç kızın, Reyyan ve Yaren’in hayatını derinden etkileyecektir. Midyat’ın binlerce yıllık geçmişinin izleri üzerinde yeşeren bir aşk hikayesi, iki ailenin kaderini nasıl etkileyecek? İstanbullu yakışıklı işadamı ile Midyat’ın güzelliği dillere destan Reyyan’ı kavuşabilecek mi? Hercai ilk bölümünde, ilk görüşte aşk ile büyük bir sınava tanıklık edecek!