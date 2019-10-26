Her Yerde Sen 19. son bölüm izleme linki! Her Yerde Sen 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Fox Tv’nin sevilen dizisi Her Yerde Sen yeni yayın gününde izleyici karşısına çıktı. Dizinin son bölümünü izleyenler ‘Her Yerde Sen 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?’ aramasını yapmaya başladı. 26 Ekim tarihinden itibaren yayın günü değişen dizi artık Cumartesi akşamları sevenleriyle buluşacak. Dizinin son bölümünde Selin Eylül ile Demir’in eskiden nişanlı olduğunu öğrenmenin acısını çıkartıyor. Demir ise Selin’in kaybetmemek için büyük çaba harcıyor. Haberimiz içerisinden Her Yerde Sen son bölüm özetine ulaşabilirsiniz

HER YERDE SEN 20. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Her Yerde Sen yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

HER YERDE SEN 19. SON BÖLÜM ÖZETİ

Selin keşfettiği sırrın buzdağının görünen kısmı olduğunu farkedince darmadağın olur. Öğrendiklerinin altında ezilmemeye ve çatışan duygularıyla başetmeye çalışan Selin kimi zaman öfkesine kimi zaman aşkına sığınır. Demir Selin’i kaybetmemek için elinden gelen her şeyi yapar. Eylül ise Selin’le yüzleşecek ve tehlikeli bir hamle ile Artemim’i kurtarmayı deneyecektir.

HER YERDE SEN KONUSU

Adına ister kader deyin ister hayat, başınıza gelen en iyi şeyler çoğu zaman içinden çıkılmaz sorunların arkasına gizlenir. Aynı evde hak iddia eden ve keçi gibi inatçı olan Demir (Furkan Andıç) ile Selin (Aybüke Pusat) birlikte yaşamak zorunda kalır. Bu da yetmezmiş gibi birinin çalıştığı şirkete, diğerinin yönetici olarak gelmesiyle birlikte olaylar içinden çıkılmaz bir hal alacaktır.

Selin sadece binbir zorlukla aldığı, emek verdiği evini değil aile gibi olduğu Artemim Mimarlık’taki iş hayatını da bir anda Demir’le paylaşmaya hazır mı? Peki ya geçmişin travmaları ve incinmişlikleriyle mücadele ederken yurt dışındaki başarılı iş hayatını Artemim’de daha da yükseltmek için gelen Demir?

Ofise geldiği ilk andan itibaren ”Demir Erendil Kuralları”yla mücadele etmek zorunda kalacak olan sadece Selin değil… Zor günlerde olsalar bile aile gibi olmayı hiç bırakmamış ve kendi düzenlerinde çalışmaya alışmış olan ofis halkı hem kendilerini hem de Selin’i bu durumdan kurtarmak için birlikte kolları sıvayacak! Demir Erendil herkese karşı tek başına gibi görünse de onu yıldırmak hiç kolay olmayacak ve bizim payımıza da her anı keyifle izlemeli olaylar yaşanacak!

Başınıza gelen en iyi şeyler birçok zaman içinden çıkılmaz sorunların ardında gizlidir. Tam da bu noktada hayatın en güzel hediyesini sunduğu aşk, birbirlerinin hayatına aniden dahil olup kendilerini beklemedik yerlere götüreceği Demir ve Selin’in payına da düşecek!