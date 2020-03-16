Havuçlu kabaklı tart nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta havuçlu kabaklı tart malzemeleri nelerdir?

Havuçlu kabaklı tart nasıl yapılır? sorusu birçok kişi tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Kanal D ekranların en sevilen yarışma programı Fatih Ürek’in sunumuyla izleyici ile buluşuyor. havuçlu kabaklı tart malzemeleri nelerdir? Her hafta en yüksek puanı alan gelin o haftanın birincisi oluyor ve beş bileziği kazanıyor. Merakla araştırılan havuçlu kabaklı tart hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

HAVUÇLU KABAKLI TART NASIL HAZIRLANIR?

TART HAMURU MALZEMELER NELERDİR?

250 g un125 g tereyağı (Yumuşak)

1 adet yumurtanın sarısı

1 tutam tuz

İÇ MALZEMELERİ NELERDİR?

2 adet kabak (Orta Boy)

4 adet havuç (Büyük Boy)

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

3 çay kaşığı hardal

2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı

HAVUÇLU KABAKLI TART NASIL YAPILIR?

Unu bir karıştırma kabına eleyin. Tereyağı, yumurta sarısı ve tuzu ekleyip yoğurun. Hamuru streç filme sarıp buzdolabında 15-20 dakika bekletin. Kabakları yıkayıp kabuğunu soymadan kaynar suda hafif diri kalacak şekilde haşlayın.

Havuçları temizleyin ve aynı şekilde haşlayın. Fırını 190 derecede ısıtın. Kabak ve havuçları çok ince uzun dillimler halinde kesin. Tart kalıbını yağlayın. Hamuru hafif unlanmış zeminde tart kalıbından daha büyük açın ve kalıba yerleştirin.

Fazlalıklarını kesin. Kaşar peynirini hardalla karıştırıp tabana yayın. Üzerine dilimlenmiş kabak ve havuçları, bir sıra kabak bir sıra havuç olacak şekilde, ortadan başlayarak tamamını kaplayarak dizin. Üzerine zeytinyağı gezdirin ve önceden ısıtılmış fırında 30 dakika pişirin. Ilık servis yapın. Afiyet olsun