Hatice Özkaçak'ı kim, neden öldürdü? Müge Anlı Hatice Özkaçak cinayeti nedir?
Atv ekranlarının ilgi ile takip edilen Müge Anlı ile Tatlı Sert'te şoke eden bir olay gündeme geldi. Müge Anlı'nın bugünkü bölümünde 2009 yılında vefat eden Hatice Özkaçak 'ın kızı annesinin boğularak öldürüldüğünü iddia etti. Programda itiraf edilenler ise herkesi şoke etti. Müge Anlı Hatice Özkaçak cinayetine dair son dakika gelişmelerine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Hatice Özkaçak'ı kim, neden öldürdü? sorusunun yanıtı tüm Müge Anlı takipçileri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. 61 yaşındaki Hatice Özkaçak 21 Nisan 2009 tarihinde Kars'ta evinde ölü bulunuyor. Kızı Ayşegül Özkaçak ise, Hatice Özkaçak'ın boğularak öldürüldüğünü iddia ediyor.Yaşlı kadının otopsi raporunun sonucunda da boğularak öldürüldüğü ortaya çıkıyor. Hatice Özkaçak cinayetine dair son gelişmeleri sizler için derledik.
HATİCE ÖZKAÇAK'I KİM, NEDEN ÖLDÜRDÜ?
61 yaşındaki Hatice Özkaçak 21 Nisan 2009 tarihinde Kars'ta evinde ölü bulunuyor. Kızı Ayşegül Özkaçak ise, Hatice Özkaçak'ın boğularak öldürüldüğünü iddia ediyor. Yaşlı kadının otopsi raporunun sonucunda da boğularak öldürüldüğü ortaya çıkıyor.
MÜGE ANLI HATİCE ÖZKAÇAK CİNAYETİ NEDİR?
Ayşegül hanım, kuzeni Taner Özkaçak'ın annesinin kimin öldürdüğünü söyleyeceğini ve para istediğini iddia etti.
Taner Özkoçak ise yayına bağlanıp iftira atıldığını söyledi.
Taner Özkoçak'ın Ayşegül Özkaçak'a katillerin abisi Kenan Özkaçak ve yengesi Nurgül Özkaçak olduğunu biliyorsun dediğini iddia etti. Ayşegül Özkaçak canlı yayına bağlanan kuzeni Taner Özkaçak ile canlı yayında birbirlerine girdiler.