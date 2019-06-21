Hangi hayvanın bir türünün erkekleri, dişileri etkilemek için onlara pazılarını gösterir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu
Hangi hayvanın bir türünün erkekleri, dişileri etkilemek için onlara pazılarını gösterir? Kim Milyoner Olmak İster Sorusu Hangi hayvanın bir türünün erkekleri, dişileri etkilemek için onlara pazılarını gösterir? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yine her zaman olduğu gibi izleyenlerine heyecan dolu dakikalar yaşatıyor. Murat Yıldırım sunuculuğunda gerçekleşen yarışma seyircilerine hem bilgi veriyor, hem de keyifli vakit geçirtiyor. Kim Milyoner Olmak İster 21 Haziran Cuma akşamı özel bölümü ile seyirci karşısına çıktı
Hangi hayvanın bir türünün erkekleri, dişileri etkilemek için onlara pazılarını gösterir? Kim Milyoner Olmak İster Sorusu Hangi hayvanın bir türünün erkekleri, dişileri etkilemek için onlara pazılarını gösterir? ATV ekranlarında yayınlanan, sunuculuğunu Murat Yıldırım’ın yaptığı Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı 21 Haziran Cuma günü sevenleriyle buluştu. Yine heyecan dolu dakikaların yaşandığı programda yarışmacı zorlayan sorular vardı. Birbirinden ilginç ve güzel soruların yaşandığı program internette en çok aranan konular arasında yerini alıyor.
A: Rakun
B: Goril
C: Kanguru
D: Firavun faresi
Doğru Cevap: Kanguru