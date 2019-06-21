Hangi hayvanın bir türünün erkekleri, dişileri etkilemek için onlara pazılarını gösterir? Kim Milyoner Olmak İster Sorusu Hangi hayvanın bir türünün erkekleri, dişileri etkilemek için onlara pazılarını gösterir? ATV ekranlarında yayınlanan, sunuculuğunu Murat Yıldırım’ın yaptığı Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı 21 Haziran Cuma günü sevenleriyle buluştu. Yine heyecan dolu dakikaların yaşandığı programda yarışmacı zorlayan sorular vardı. Birbirinden ilginç ve güzel soruların yaşandığı program internette en çok aranan konular arasında yerini alıyor.

A: Rakun

B: Goril

C: Kanguru

D: Firavun faresi

Doğru Cevap: Kanguru