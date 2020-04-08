Hakan Muhafız 4.sezon ne zaman? Hakan Muhafız yeni sezon tarihi açıklandı mı?

Hakan Muhafız 4.sezon ne zaman? sorusu arama motorlarından yoğun olarak araştırılıyor. Koronavirüs önlemlerine yönelik evde kalan vatandaşlar sevilen dizilerin yeni bölümlerini ilgiyle takip ediyor.Hakan Muhafız yeni sezon tarihi açıklandı mı? Netflix tarafından yapılan ilk Türk dizisi Hakan Muhafız hakkında detaylı bilgi haberimizde.

HAKAN MUHAFIZ 4.SEZON NE ZAMAN?

Hakan Muhafız 4. sezon hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konu hakkında detaylı bilgi geldiği zaman haberimize eklenecektir.

HAKAN: MUHAFIZ HAKKINDA

Günümüz İstanbulu'nda yaşayan ve kadim bir gizli birlikte olan bağını keşfeden genç bir adam, şehri ölümsüz bir düşmandan kurtarmak için maceraya atılır.