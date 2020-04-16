Güldür Güldür Show'da bu hafta bu hafta da kahkaha tufanı var

7’den 70’e herkesin severek izlediği Güldür Show’da bu hafta da kahkaha tufanı var. Birbirinden eğlenceli ve renkli skeçleriyle herkesi ekran başına kilitleyecek Güldür Güldür Show’da bu hafta; Master için Amerika’da bir üniversiteden kabul alan Mehtap, bu güzel haberi ailesiyle paylaşınca nasıl bir tepkiyle karşılaşacak? Mehtap her şeye rağmen eğitimi için Amerika’ya gidebilecek mi? Okul müdürü Hayati ne gibi sorunlar için toplantı yaptı? Toplantıda alınan kararlar Şevket’i neden çıldırtmış olabilir? Eğitim konusunda yapılan yanlışlara karşı Şevket öğretmen tepkisini nasıl gösterecek? Kıbrıslı Ozan’ın kızlarla akşam yemeği randevusu nasıl geçecek? Yemek konusunda biraz iştahlı olan kızların siparişlerini görünce Ozan ve Fikri ne tepki gösterecek? Anne olmanın zorlukları konusunda dertleşen genç anneler en çok hangi konularda sıkıntı yaşıyorlar?