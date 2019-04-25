Gelinim Mutfakta'da kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta'da 19 Nisan'da günün en yüksek puanını alan isim Güngör oldu. Güngör çeyrek altını kazandı.

Gelinim Mutfakta'da 19 Nisan'da elenen isim Meltem oldu.

GELİNİM MUTFAKTA DÜN GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın günün en yüksek puanını alan gelin 17 puanla Gülcan oldu. Günün en düşük puanını ise 8 puanla Meltem aldı ve kesin olarak elendi. Gelinim Mutfakta'da günün birincisi Gülcan çeyrek altının sahibi oldu.

Sevim Kaynana:

Güngör: 4 puan (kendi gelini)

Ezgi: 3 puan

Gülcan: 5 puan

Meltem: 1 puan

Reyhan Kaynana:

Ezgi: 5 puan (kendi gelini)

Güngör: 1 puan

Gülcan: 2 puan

Meltem: 3 puan

Besime Kaynana:

Gülcan: 5 puan (kendi gelini)

Ezgi: 3 puan

Meltem: 1 puan

Güngör: 3 puan

Handan Kaynana:

Meltem: 3 (kendi gelini)

Gülcan: 5 puan

Ezgi: 2 puan

Güngör: 1

Yarışmacıların toplam puanları şöyle;

Gülcan: 51

Güngör 43

Ezgi: 54

Meltem: 36 – Kesin olarak elendi.



18 NİSAN GÜNÜN YEMEĞİ ELBASAN TAVA VE BİBERLİ ARPA ŞEHRİYE PİLAVI

Malzemeler:

2 su bardağı arpa şehriye

250-300 gr taze yeşil fasulye

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet orta boy kuru soğan

1 adet kırmızıbiber

3 su bardağı sıcak tavuk ya da et suyu

1 çay kaşığı tuz, karabiber

Üzeri için;

5-6 yaprak taze nane

Yarım demet maydanoz

Yapılışı:

Yeşil fasulye iki parmak eninde doğranarak kaynayan tuzlu suda 15 dakika kadar haşlanır. Süzülüp bir kenarda bekletilir.

Diğer taraftan, kırmızı ya da yeşil dolmalık biberin sapı kesilip tohumları ayıklandıktan sonra çok ince halkalar halinde dilimlenir.

Zeytinyağı pilav tenceresinde kızdırılır.

Üzerine incecik doğranmış soğanlar ve biberler eklenerek karıştırılır.

Yaklaşık 4-5 dakika kavrulduktan sonra üzerine arpa şehriyeler ilave edilir.

Karıştırılmaya devam edilerek 2-3 dakika daha kavrulduktan sonra sıcak tavuk ya da et suyu da tencereye aktarılır.

Tuz ve karabiber serpilip haşlanmış arakalar ilave edilir.

Pilav, orta ısılı ateşte, suyunu iyice çekinceye kadar pişirildikten sonra altı kısılıp 2-3 dakika daha pişirilerek ocaktan alınır.

Üzerine incecik kıyılmış taze nane ve maydanoz serpiştirilip tahta kaşıkla hafifçe karıştırılır.

Tencerenin kapağı tekrar kapatılıp pilav en az 20 dakika dinlendirilir.