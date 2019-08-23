Gelinim Mutfakta 12 Nisan birincisi kim oldu? merak ediliyor. Gelinim Mutfakta son puan durumu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Gelinim Mutfakta’da bugün kim birinci oldu? Hafta içi her gün Kanal D’de yayınlanan Gelinim Mutfakta’da haftanın finali heyecanı yaşanıyor! İlk bölümünden itibaren kıyasıya bir rekabete ve eğlenceli anlara sahne olan Gelinim Mutfakta’nın 12 Nisan birincisi ve puan durumu merak ediliyor.

GELİNİM MUTFAKTA 12 NİSAN GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi bugün yapılan yemeklerin ve kayınvalidelerin oylamalarının ardından belli oldu. Haftanın en yüksek puanını alan gelini, 5 altın bileziğin de sahibi oldu. Gelinim Mutfakta haftanın en yüksek puanını alan gelini 71 puanla Güngör oldu. Güngör 5 altın bileziğin sahibi oldu.