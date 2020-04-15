Gelinim Mutfakta kıymalı rulo patates tarifi nedir? Kıymalı rulo patates nasıl yapılır? İşte püf noktası..

Kıymalı rulo patates tarifi vatandaşlar tarafından arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan yarışma programından yapılan yemekler ilgiyle takip ediliyor. Haftanın en yüksek puanını alan yarışmacı birinci olurken 5 altın bileziği de almaya ha kazanıyor. Kıymalı rulo patates nasıl yapılır? Kayınvalide ve gelinlerin beraber yarıştığı programda kıyasıya rekabet devam ediyor. Gelinim Mutfakta kıymalı rulo patates yemeği hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

KIYMALI RULO PATATES MALZEMELERİ NELERDİR?

4 adet haşlanmış patates

4 yumurta

2 yemek kaşığı un

Pulbiber

Karabiber

Kimyon

Tuz

İÇ HARCI

500 gr dana kıyma

3 adet sivribiber

2 adet kuru soğan

50 gr rendelenmiş kaşar peyniri

1 yemek kaşığı domates salçası

Tuz

Karabiber

Kimyon

ÜZERİ İÇİN

100 gr rendelenmiş kaşar peyniri

KIYMALI RULO PATATES NASIL YAPILIR?

Haşladığınız patatesleri ezin ve üzerine un, yumurta, pulbiber, karabiber, kimyon, tuz ekleyip kaşık yardımıyla ezerek karıştırın. Yağlı kağıt koyduğunuz fırın tepsisini zeytinyağı ile yağlayıp patates harcını yayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 6-7 dk pişirin. İç harcı İçin; sıvıyağ eklediğiniz tavanızda sırasıyla küp küp doğradığımız soğanları, yeşil biberleri, kıymayı, domates salçası, tuz, karabiber, kimyon ekleyip kavurun. Fırından çıkardığınız patatesli hamurun üzerine kıymalı harcı yayın ve kaşar peynirini serpin. Rulo şeklinde sarın. Üzerine kalan rendelenmiş kaşarı serpin ve tekrar fırına verin. Dilimleyip servis edebilirsiniz.