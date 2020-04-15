Gelinim Mutfakta kıymalı rulo patates tarifi nedir? Kıymalı rulo patates nasıl yapılır? İşte püf noktası..
Kıymalı rulo patates nasıl yapılır? Fatih Ürek'in sunumuyla Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta tarifleri her gün yakından takip ediliyor. Günün sonunda en yüksek puanı alan yarışmacı hem birinci oluyor hem de çeyrek altını almaya hak kazanıyor. Gelinim Mutfakta kıymalı rulo patates tarifi nelerdir? Konu hakkında merak edilenler haberimizde.
Kıymalı rulo patates tarifi vatandaşlar tarafından arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan yarışma programından yapılan yemekler ilgiyle takip ediliyor. Haftanın en yüksek puanını alan yarışmacı birinci olurken 5 altın bileziği de almaya ha kazanıyor. Kıymalı rulo patates nasıl yapılır? Kayınvalide ve gelinlerin beraber yarıştığı programda kıyasıya rekabet devam ediyor. Gelinim Mutfakta kıymalı rulo patates yemeği hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.
KIYMALI RULO PATATES MALZEMELERİ NELERDİR?
4 adet haşlanmış patates
4 yumurta
2 yemek kaşığı un
Pulbiber
Karabiber
Kimyon
Tuz
İÇ HARCI
500 gr dana kıyma
3 adet sivribiber
2 adet kuru soğan
50 gr rendelenmiş kaşar peyniri
1 yemek kaşığı domates salçası
Tuz
Karabiber
Kimyon
ÜZERİ İÇİN
100 gr rendelenmiş kaşar peyniri
KIYMALI RULO PATATES NASIL YAPILIR?
Haşladığınız patatesleri ezin ve üzerine un, yumurta, pulbiber, karabiber, kimyon, tuz ekleyip kaşık yardımıyla ezerek karıştırın. Yağlı kağıt koyduğunuz fırın tepsisini zeytinyağı ile yağlayıp patates harcını yayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 6-7 dk pişirin. İç harcı İçin; sıvıyağ eklediğiniz tavanızda sırasıyla küp küp doğradığımız soğanları, yeşil biberleri, kıymayı, domates salçası, tuz, karabiber, kimyon ekleyip kavurun. Fırından çıkardığınız patatesli hamurun üzerine kıymalı harcı yayın ve kaşar peynirini serpin. Rulo şeklinde sarın. Üzerine kalan rendelenmiş kaşarı serpin ve tekrar fırına verin. Dilimleyip servis edebilirsiniz.