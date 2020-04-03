Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? 3 Nisan puan Gelinim Mutfakta puan durumu nedir?

3 Nisan puan Gelinim Mutfakta puan durumu ilgiyle takip ediliyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan programın sunuculuğunu Fatih Ürek üstleniyor. Kıyasıya rekabetin yaşandığı yarışmada gelinler en güzel yemekleri yapmak için uğraşıyor. Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? Seyircilerin yakından takip ettiği konu hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

GELİNİM MUTFAKTA 3 NİSAN BİRİNCİSİ KİM?

Gelinim Mutfakta haftanın finalinde birinci henüz belli olmadı. Detaylı bilgi geldikçe haberimize eklenecektir.

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN NELER YAŞANDI?

Gelinim Mutfakta 495. Bölüm'de tüm yarışmacılar kostüm giyerek Yeşilçam Filmlerine gönderme yaptılar. Türk Sinemasının akıllarda kalan Yeşilçam karakterlerini canlandıran gelin ve kaynanalar izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta geçen haftanın finalinde eleme yapılmadı. 50 puanla haftanın en düşük puanını alan isim Hatice olurken Fatih Ürek eleme yapılmayacağını açıkladı