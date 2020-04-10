Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? 10 Gelinim Mutfakta Nisan puan durumu nedir?

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? sorusu yoğun olarak araştırılıyor. Gelin ve kayınvalidelerin birlikte yarıştığı programda gelinler en yüksek puanı alabilmek için kıyasıya yarışıyor. 10 Gelinim Mutfakta Nisan puan durumu nedir? Haftanın en yüksek puanın alan gelin yarışmacı 5 altın bileziğin sahibi oluyor. Bugün 500. bölümü yayınlanacak olan yarışma hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi henüz belli olmadı. Fatih Ürek puan durumunu açıklamadığı zaman haftanı birincisi belli olacak ve haberimize eklenecektir.

GEÇEN HAFTA PUAN DURUMU NASILDI?

3 Nisan Gelinim Mutfakta geçen haftanın birincisi Yağnur olmuştu. Haftanın en yüksek puanını alıp 5 altın bileziğin sahibi Yağnur 67 puan almıştı.