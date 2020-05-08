Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim? Gelinim Mutfakta 8 Mayıs puan durumu!

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi yarışmayı takip eden izleyiciler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Gündüz kuşağı yarışma programı olan Gelinim Mutfakta'da kıyasıya mücadele devam ediyor. Peki, Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim? Kanal D ekranlarında yayınlanan yarışmada yemekleri gelinler yapıyor, puanlamayı kayınvalideler veriyor. Haftanın en yüksek puanını alan yarışmacı 5 altın bileziğin sahibi oluyor. Gelinim Mutfakta 8 Mayıs puan durumu hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM?

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi henüz açıklanmadı. Fatih Ürek puan durumlarını açıkladıktan sonra haberimize eklenecektir.

MUTFAKTA EYLEM VAR!

Gelinler, kaynanaların hafta finalinde düşük puan vermemeleri için eylem yapıyor. Hafta finali geldi, çattı. Gelinler elenmenin eşiğine gelince işbirliği yapıp kaynanaları etkilemeye çalışıyorlar. Pankartlarla düşün puan vermemeleri için uyarıda bulunuyorlar. Reyhan Hanım, bu eyleme katılan Neslihan'a çok sinirleniyor. Bu sırada yarışma esnasında gergin anlar yaşanıyor. Hatice ve Elif aralarında sert tartışmalara giriyor.