Gelinim Mutfakta haftanın birinci kim oldu? Gelinim Mutfakta 17 Nisan puan durumu!

Gelinim Mutfakta'da kıyasıya rekabet yaşanmaya devam ediyor. gelin ve kayınvalidelerin birlikte yarıştığı programda en yüksek puanı alan yarışmacı hem birinci oluyor hemde 5 altın bileziği almaya hak kazanıyor. Gelinim Mutfakta haftanın birinci kim oldu? Haftanın son gününden yapılan tatlıların ardından heyecanla bekleyiş sürüyor. Gelinim Mutfakta 17 Nisan puan durumu hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM?

72 puanla haftanın birincisi ve 5 altın bileziğin sahibi Hatice ve kayınvalidesi Hüsniye Hanım oldu.



Burçin ve kayınvalidesi Özlem Hanım yarışmaya veda ediyor.

GELİNİM MUTFAKTA 16 NİSAN PUAN DURUMU NEDİR?

Gelinim Mutfakta'da günün en yüksek puanını alıp çeyrek altının sahibi olan gelin 18 puanla Neslihan oldu. En düşük puanını alan ve perşembeyi sonuncu sırada tamamlayan yarışmacı 5 puanla Burçin oluyor.