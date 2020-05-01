Gelinim Mutfakta haftanın biricisi kim oldu? Gelinim Mutfakta 1 Mayıs puan durumu!

Gelinim Mutfakta 1 Mayıs puan durumu nedir? Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? gibi sorular arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Ekranların sevilen yemek yarışma programı Gelinim Mutfakta'da heyecanlı ve kıyasıya rekabet devam ediyor. Her gün belirlenen yemekleri en iyi şekilde yapmaya çalışan yarışmacılara puanlarını günün sonunda kayınvalideler veriyor. Haftanın en yüksek puanını alan gelin yarışmacı 5 altın bileziği almaya hak kazanıyor. Haberimizin içerisinden Gelinim Mutfakta'ya dair son gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Ekranların sevilen yemek yarışma programı Gelinim Mutfakta'da heyecanlı ve kıyasıya rekabet devam ediyor. Haftanın birincisi henüz açıklanmadı. Detaylı bilgi gelince haberimize eklenecektir.

GELİNİM MUTFAKTA "PANKART TARTIŞMASI"

Bugün Hatice, Güngör, Elif ve Neslihan arasında rekabet giderek artıyor. Haftanın finalinde Güngör, Neslihan'ın masasına yapıştırdığı pankartla gerilimi tırmandırıyor. Çiğdem Hanım ve Hüsniye Hanım arasındaki soğuk rüzgarlar esmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta haftanın birincisi 5 altın bileziğin sahibi Elif oldu. Gelin Yağnur ve kayınvalidesi Nilgün Hanım yarışmaya veda ettiler.