Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta 13 Nisan puan durumu nedir?

Gelinim Mutfakta puan durumu hakkında detaylı bilgi almak isteyen izleyiciler sık sık arama motorlarından araştırma yapıyor. Gelin ve kayınvalidelerin beraber yarıştığı programda haftanın en yüksek puanın alan kişi 5 altın bileziğin sahibi oluyor. Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? Kanal D ekranlarında yayınlanan yarışma programı ile ilgili merak edilen son durum gelişmelerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta günün birincisi henüz açıklanmadı. Fatih Ürek'in açıklamasının ardından haberimizin içerisine eklenecektir.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTANIN BİRİNCİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi Burçin oldu Burçin birinci oldu.

Bu hafta 500. bölüm olduğu için kimse elenmedi.