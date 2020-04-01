Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? 1 Nisan Gelinim Mutfakta puan durumu nedir?

Gelinim Mutfakta günün birincisinin kim olacağı ilgiyle araştırılıyor. Kanal D ekranlarından Fatih Ürek'in sunumuyla ekranlarda izleyici ile buluşuyor. Gelinler ve kayınvalidelerin yarıştığı programda haftanın en yüksek puanın alan gelin hem birinci oluyor hem de 5 altın bileziği almaya hak kazanıyor. Peki, 1 Nisan Gelinim Mutfakta puan durumu nedir? Ekranların sevilen yarışma programı hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM?

Gelinim Mutfakta günün birincisi henüz açıklanmadı. Konu hakkında açıklama geldiği hakkında detaylar haberimize eklenecektir.

GELİNİM MUTFAKTA DÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta'da en yüksek puanı alan gelin Neslihan oldu. Neslihan 16 puanı alarak çeyrek altının sahibi oldu. Günün en düşük puanını alan gelini 10'ar puanla Yağmur ve Yağnur olarak açıklandı. Hatice ise 12 puan elde ediyor.