Gelinim Mutfakta günün birinci belli oldu!Gelinim Mutfakta 30 Nisan puan durumu nedir?

Gelinim Mutfakta 30 Nisan puan durumu nedir? Gelinim Mutfakta günün birinci kim oldu? gibi sorular arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Ekranların sevilen yemek yarışma programı Gelinim Mutfakta'da heyecanlı ve kıyasıya rekabet devam ediyor. Her gün belirlenen yemekleri en iyi şekilde yapmaya çalışan yarışmacılara puanlarını günün sonunda kayınvalideler veriyor. Haberimizin içerisinden Gelinim Mutfakta'ya dair son gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

GELİNİM MUTFAKTA 30 NİSAN PUAN DURUMU NEDİR?

Gelinim Mutfakta günün en yüksek puanını alıp çeyrek altının sahibi olan gelinse 15 puanla Neslihan oluyor. Hatice ise 14 puanla ikinci oluyor. 9 puanla Güngör üçüncü olurken.Günün en düşük puanını alan gelini 7 puanla Elif oluyor.

MUTFAKTA “TEHLİKE” TARTIŞMASI YAŞANDI

Elif, Hüsniye Hanımı tehlikeli birisi olarak ilan ediyor! Elif, Hüsniye Hanıma "Dikkat Tehlike" yazan bir pankart veriyor. Bu yaftalama üzerinden gelin ve kaynanalar arasında tartışma çıkıyor. Özellikle Hatice, kaynanası Hüsniye Hanımın çekilmek istenilen duruma karşı sert tepki veriyor. Olaylar sonrasında Çiğdem Hanıma varıyor. Çoğunluk Çiğdem Hanımın tehlikeli olduğu üzerinde hem fikir oluyorlar