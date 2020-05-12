Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta 12 Mayıs puan durumu!

Gelinim Mutfakta'da yaşanan gelişmeler yakında takip ediliyor. Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında Fatih Ürek'in sunumuyla yayınlanıyor. Her gün belirlenen yemekleri yapan yarışmacıların puanlarını kayınvalideleri yemekleri tadarak puanlıyor. Gelinim Mutfakta gün birincisi kim? Haftanın sonunda en yüksek puanı alan kişi birinci oluyor hem de 5 altın bileziğin sahibi oluyor. Haberimizin içerisinden Gelinim Mutfakta 12 Mayıs puan durumu hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

GELİNİM MUTFAKTA 12 MAYIS PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta gün birincisi henüz belli olmadı. Detaylar gelince haberimize eklenecektir.

GELİNİM MUTFAKTA 12 MAYIS 2020 GÜNÜN YEMEĞİ

MUTFAKTA TAKLİT YARIŞI!

Kaynanalar kılıktan kılığa giriyorlar ve herkesi çok eğlendiriyorlar! Hüsniye Hanım erkek kılığında ortalığı kahkahaya boğuyor. Çiğdem Hanımın kızı kılığındaki Reyhan Hanımın peşine düşüyor. Onu Çiğdem Hanımdan istiyor ve kaynanalar odasında düğün dernek kuruluyor. Onların bu halleri ise, başta Fatih Ürek olmak üzere herkesi çok eğlendiriyor