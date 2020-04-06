Gelinim Mutfakta Çanak Köfte nasıl yapılır? Çanak Köfte tarifi ve malzemeleri nedir? İşte püf noktası..

Gelinim Mutfakta Çanak Köfte nasıl yapılır? Severek takip edilen yarışma programından gelin ve kaynvalideler kıyasıya yarışıyor. Fatih Ürek'in sunumuyla ekranlara gelen programda haftanın en çok puanın alan 5 altın bileziğin sahibi oluyor. Çanak Köfte tarifi ve malzemeleri nedir? Gündüz kuşağı yarışma programında yapılan yemekler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Günün yemeği seçilen Çanak köfte hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

ÇANAK KÖFTE MALZEMELERİ

500 g az yağlı kıyma

1 g kimyon

2 g karabiber

1 büyük boy soğan

50 g galeta unu

1 diş sarımsak

1 yumurta

2 g Maggi Sebzeli Çeşni

5 ml sıvı yağ

Karışık garnitür

Kaplama için:

90 g Maggi Patates Püresi

400 ml su

50 g taze kaşar

ÇANAK KÖFTE NASIL YAPILIR?

Köfte malzemesini bir kap içinde karıştırıp iyice yoğurun. Yaklaşık 2 saat dolapta dinlendirin.

Suyu kaynatın ve içerisine kaşarı rendeleyerek ekleyin.

Sonra karıştırıp Maggi Patates Püresi’ni ekleyin ve karıştırmaya devam edin.

Köfte hamurundan bezeler kopartın ve avucunuzun içinde yuvarlayıp ortalarına parmağınız ile yuva yapın.

Fırın tepsisinde 180 derecede 5 dakika pişirin ve çıkartıp yuvalara garnitür koyun ve üzerlerini püre ile kaplayarak fırın tepsisine dizin.

Önceden ısıtılmış 180 derecede yaklaşık 10 dakika pişirip servis edin.