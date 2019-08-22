Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta 22 Ağustos birincisi ve puan durumu

Gelinim Mutfakta 22 Ağustos birincisi ve puan durumu yarışmaseverler tarafından internette aranıyor. Haftanın son gününe doğru yaklaştıkça yaışmada heyecan artıyor. Kaynanaların gelinlerine puan verdiği yarışmada en yüksek puanı alan gün sonunda çeyrek altının sahibi oluyor. Dün gelin adaylarından Ezgi en yüksek puanı ve çeyrek altını aldı. Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? diye merak edenler için Gelinim Mutfakta 22 Ağustos birincisi ve puan durumu haberimizde yer alıyor..

GELİNİM MUTFAKTA 22 AĞUSTOS BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta 22 Ağustos birincisi ve puan durumu henüz belli olmadı. Açıklanınca haberimizin içerisinde yer alacak.

GELİNİM MUTFAKTA DÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

Günün en yüksek puanını alan ve çeyrek altının sahibi gelin 17 puanla Ezgi oldu. Hatice ve Gülcan 9 puanla ikinciliği paylaştı. Günün en düşük puanını ise 6 puanla Hülya aldı.

Gelinim Mutfakta - Sumaklı Ekşili Köfte Tarifi

Gelinim Mutfakta programının 21 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlanan 333. Bölümünde yarışmacıların yaptığı "Sumaklı Ekşili Köfte" tarifi!

SUMAKLI EKŞİLİ KÖFTE

Köftesi için;

1 su bardağı ince bulgur

300 gr. yağsız kıyma

Yarım su bardağından az su bardağı su

2 çay kaşığı Tuz

Çorbası için Malzemeler

2 yemek kaşığı tereyağı

2 adet soğan

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

4 su bardağı et suyu

1 su bardağı nohut – haşlanmış

1 yemek kaşığı sumak ekşisi

2 çay kaşığı Tuz

1 çay kaşığı Karabiber

Üzeri için Malzemeler

4 diş sarımsak

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı Kuru nane

2 çay kaşığı Toz kırmızı biber

YAPILIŞI:

Köftesi için; Kıymayı ve bulguru bir karıştırma kabına alın. Su ve tuz ekleyip, iyice yoğurun. Yoğurduğunuz harçtan misket büyüklüğünde parçalar koparıp, avucunuzun içerisinde yuvarlayarak köfteler hazırlayın.

Çorba için; Soğanı yemeklik doğrayın. Çorba tencerenizi ocağa alın ve tereyağını ekleyin. İçerisine doğradığınız soğanı ekleyin ve kavurun. Soğanlar hafif renk alınca salçaları ekleyip, kavurmaya devam edin.Et suyu, kabuklarını soyduğunuz haşlanmış nohut, tuz ve karabiber ekleyip, 10 dakika kaynatın.Hazırladığınız köfteleri çorbaya ilave edin ve harlı ateşte 20 – 25 dakika pişirin.Sumak ekşisini ekleyin ve tencereyi ocaktan alın.

Üzeri için; Tereyağını bir sos tenceresine alın ve eritin. İçerisine ezilmiş sarımsağı ekleyin. Ardından kuru nane, toz kırmızı biberi ekleyip ocaktan alın.