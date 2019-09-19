Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta 19 Eylül puan durumu

Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? sorusu yarışmanın izleyicileri tarafından merak ediliyor İkinci sezonda da yarışmacılar arasındaki rekabetin kaldığı yerden devam ettiği Gelinim Mutfakta'da haftanın finali için geri sayım başladı. Fatih Ürek’in sunuculuğunu üstlenmekte programda zaman zaman gerilim dolu dakikalar yaşanıyor. Gün sonunda en yüksek puanı alan gelin çeyrek altının sahibi olacak. Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? diye merak ediyorsanız Gelinim Mutfakta 19 Eylül puan durumu haberimizde..

GELİNİM MUTFAKTA 19 EYLÜL BİRİNCİSİ VE PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta 19 Eylül puan durumu ve birincisi henüz belli olmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacak.

GELİNİM MUTFAKTA 18 EYLÜL BİRİNCİSİ VE PUAN DURUMU

Günün en düşük puanını alan gelini 8 puanla Hilal oldu. Günün en yüksek puanını alan gelini ise 15 puanla Dilek oldu. Elif ve Kıymet 14 puanda kaldı.

GELİNİM MUTFAKTA HATİCE NİYE AYRILDI?

Gelinim Mutfakta Hatice ve kaynanası Hüsniye Hanımın yarışmada neden olmadığını duyurdu. Açıklamasında, kızının diş çıkarma döneminde olması dolayısıyla yarışmaya bir süreliğine ara verdiğini açıkladı.



GELİNİM MUTFAKTA EZGİ NEDEN GİTTİ?

Geçen haftanın en düşük puanını alarak veda eden gelin 38 puanla Ezgi oldu. Bu nedenle Ezgi ve Reyhan yarışmaya veda etti.

GELİNİM MUTFAKTA 17 EYLÜL PUAN DURUMU VE BİRİNCİSİ

Gelinim Mutfakta 17 Eylül puan durumu ve birincisi belli oldu. Günün en düşük puanını alan gelini 10 puanla Dilek, günün en düşük puanını alan ikinci gelini 11 puanla Hilal oldu. Günün en yüksek puanını ve çeyrek altınını alan gelini 16 puanla Elif oldu. Kıymet 14 puanla ikinci sırayı aldı.

GELİNİM MUTFAKTA 16 EYLÜL PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta 16 Eylül birincisi belli oldu. Gelinim Mutfakta'da günün en düşük puanını alan gelini 8 puanla Dilek ve Hilal oldu. Günün en yüksek puanını alan gelinleri 15 puanla Elif ve kıymet oldu. Kura çekimine gidildi. Kura çekiminde Elif'in ismi çıktı ve çeyrek altının sahibi oldu.