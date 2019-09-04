Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 4 Eylül Gelinim Mutfakta puan durumu..
Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? sorusu arama motorunda araştırılmaya başladı. Ekranların sevilen yarışması Gelinim Mutfakta'da her gün yemek yapan gelinler çeyrek altını almak için mücadele ediyor. Yarışmaya bu hafta katılan Yağmur ve Necla Hanım da hemen tartışmalara dahil olurken dün mutfakta gergin anlar yaşandı. Yeni gelin gelin Yağmur'a rakiplerinin "Yeni gelen" demesi Yağmur'u kızdırdı. Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? diye merak edenler için yanıtı haberimizde yer alıyor..
Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? sorusu yarışmayı takip edenler tarafından merak ediliyor. Fatih Ürek'in renkli sunumu ile ekranlara gelen Gelinim Mutfakta'da altınları kazanmak için mücadele eden gelinler arasında gergin anlar da yaşanıyor. Dün Gelinim Mutfakta gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Ezgi Yıldırım ve Yağmur Minaz aldı. Çeyrek altını ise 17 puanla Ezgi kazandı.Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? diye merak edenler için yanıtı haberimizde yer alıyor..
GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?
4 Eylül Gelinim Mutfakta birincisi henüz belli olmadı. Açıklanınca sitemizde yer alacak.
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GELİNİM MUTFAKTA 3 EYLÜL KİM BİRİNCİ OLDU?
Gelinim Mutfakta gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Ezgi Yıldırım ve Yağmur Minaz aldı. Çeyrek altını ise 17 puanla Ezgi kazandı. Gün sonuncusuysa Hatice oldu.
Reyhan Kaynana:
Ezgi Gelin: 5 (kendi gelini)
Hatice Gelin: 1 puan
Elif Gelin: 1 puan
Yağmur gelin: 1 puan
Çiğdem Kaynana:
Elif Gelin: 1 puan (kendi gelini)
Ezgi Gelin: 5 puan
Hatice gelin: 1 puan
Yağmur Gelin: 4 puan
Hüsniye kaynana:
Hatice gelin: 1 (kendi gelini)
Elif Gelin: 1 puan
Ezgi Gelin: 4 puan
Yağmur Gelin: 5 puan
Necla Kaynana:
Yağmur gelin: 3 (kendi gelini)
Elif Gelin : 5 puan
Ezgi Gelin : 3 puan
Hatice Gelin : 1 puan