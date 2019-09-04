Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 4 Eylül Gelinim Mutfakta puan durumu..

Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? sorusu yarışmayı takip edenler tarafından merak ediliyor. Fatih Ürek'in renkli sunumu ile ekranlara gelen Gelinim Mutfakta'da altınları kazanmak için mücadele eden gelinler arasında gergin anlar da yaşanıyor. Dün Gelinim Mutfakta gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Ezgi Yıldırım ve Yağmur Minaz aldı. Çeyrek altını ise 17 puanla Ezgi kazandı.Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? diye merak edenler için yanıtı haberimizde yer alıyor..

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

4 Eylül Gelinim Mutfakta birincisi henüz belli olmadı. Açıklanınca sitemizde yer alacak.

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GELİNİM MUTFAKTA 3 EYLÜL KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Ezgi Yıldırım ve Yağmur Minaz aldı. Çeyrek altını ise 17 puanla Ezgi kazandı. Gün sonuncusuysa Hatice oldu.

Reyhan Kaynana:

Ezgi Gelin: 5 (kendi gelini)

Hatice Gelin: 1 puan

Elif Gelin: 1 puan

Yağmur gelin: 1 puan

Çiğdem Kaynana:

Elif Gelin: 1 puan (kendi gelini)

Ezgi Gelin: 5 puan

Hatice gelin: 1 puan

Yağmur Gelin: 4 puan

Hüsniye kaynana:

Hatice gelin: 1 (kendi gelini)

Elif Gelin: 1 puan

Ezgi Gelin: 4 puan

Yağmur Gelin: 5 puan

Necla Kaynana:



Yağmur gelin: 3 (kendi gelini)

Elif Gelin : 5 puan

Ezgi Gelin : 3 puan

Hatice Gelin : 1 puan