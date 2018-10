Gelinim Mutfakta puan durumu son bölüm izle Gelinim Mutfakta 5 Ekim kim kazandı, kim elendi?

Gelinim Mutfakta 5 Ekim final kim elendi, kim kazandı puan durumu nasıl sorusu araştırılıyor. SON DAKİKA.. Elenen isim Tuğçe oldu Gelinim Mutfakta izleyicisi haftanın birincisinin kim olduğunu öğrenmek istiyor. Sevilen yarışma Kanal D ekranlarında hafta içi her gün saat 12.45’te yer alıyor. Hem yemek yapılıyor hem de gelin kaynana kapışması ve müttefikliği ekranlara geliyor. Yarışmada 4 gelin ve 4 kaynana yer alıyor. Gelinler mutfağa girip hünerlerini sergiliyor. Hünerleri sadece yemek yapmak olmuyor. Bu hafta Fatih Ürek'in sorduğu bir soruya Sevgi Hanımın verdiği cevap gelini Tuğçe'nin tepki vermesine neden oldu. Ezgi, kaynanası Reyhan Hanım ile bileklik krizi yarıştı. Yasemin ile Başak arasındaki gerginlik hafta finalinde de devam etti. Yarışmayı kazanan isim ve elenen isim açıklanır açıklanmaz haberimizde olacak.Fatih Ürek'in sunduğu ve Kanal D'nin başarılı programı olan Gelinim Mutfakta, iddialı yeni yarışmacılarını bekliyor Başladığı tarihten itibaren hafta birincilerine 5 altın bilezik ödül veren yarışma programı kasasındaki diğer bilezikleri vermek için kendisine güvenen gelin ve kaynana adaylarını arıyor! Siz de "İyi yemek yaparım, altınları kaparım!" diyorsanız Kanal D’nin internet sitesinde bulunan başvuru formunu doldurabilirsiniz.

GELİNİM MUTFAKTA İZLEME LİNKİ İÇİN TIKLAYIN

GELİNİM MUTFAKTA 5 EKİM KAZANAN VE ELENEN İSİM KİM?

Elenen isim Tuğçe oldu.

GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

Programın son bölümünde sunucu Fatih Ürek, gelinlerin puanlarını açıkladı. Ezgi 8 puanla günün en düşük puanını alan gelin olurken, 15 puan toplayan Yasemin ise günü birincilikle tamamlayıp çeyrek altını almaya hak kazandı. Öte yandan Başak 12, Burcu ise 11 puan toplayabildi.

Haftanın Kazananı ve Eleneni: Gelinlerin tüm hafta boyunca aldıkları puanların toplanmasının ardından çıkan sonuçlar ise şöyle;

Yasemin: 61

Başak: 60

Burcu: 59

Ezgi: 56

Burcu Ve Nurten Hanım Yarışmadan Çekildi: Bu sonuçlara göre 61 puanla Yasemin, haftanın kazananı olup 5 altın bileziği koluna taktı. 56 puan toplayan Ezgi'nin ise yarışmaya veda etmesi gerekiyordu. Fakat Burcu'nun kayınvalidesi Nurten Hanım'ın babası sağlık sorunları yaşayınca ikili yarışmadan çekilme kararı aldı.

Kaynanaların Ses Yarışması Olay Oldu

Yarışmanın önceki gün yayınlanan bölümüne kaynanalar arasındaki ses yarışması damga vurdu. Reyhan Hanım, ortalığı şenlendirmek için kaynanalar arasında yöresel bir ses yarışması organize etti. İlk şarkıyı da kendisi söyledi. Diğer kaynanalar da sıraları geldikçe kendi yörelerine ait bir şarkıyı seslendirdi.

Kendisini Birinci İlan Etti

Yarışmanın sonunda Reyhan hanım kendisini birinci ilan etti. Galibiyet kupasıyla poz vermeyi de ihmal etmedi. Diğer kaynanalar ise, bu duruma tepkilerini eğlenceli bir şekilde verdiler.

Gelinim Mutfakta 140. Bölüm

Reyhan Hanım ve Ezgi yarışmadan ayrılıyor mu?

Reyhan Hanım, Hanife Hanım ile tartıştığı sırada çok büyük bir tepki gösteriyor! Ezgi ise, Başak ile mutfakta büyük problem yaşıyor! Hafta galibinin açıklanması öncesi Reyhan Hanımın açıklaması başta Fatih Ürek olmak üzere herkesi şok ediyor!

Gelinim Mutfakta 139. Bölüm

Başak, yerde bulduğu gülü Ezgi'ye veriyor ve sorun büyüyor!

Başak ve Ezgi arasında "Gül" sorunu yaşanıyor! İki Rizeli -Yasemin ve Başak- horon oynayarak Karadenizliliğini kanıtlamaya çalışıyor! Hafta finali için büyük bir iddia yaşanıyor

GELİNİM MUTFAKTA YARIŞMASININ FORMATI NASIL?

Gelinim Mutfakta’da gelinler kendilerine verilen süre içerisinde günün yemeğini yapmaya çalışıyor, bu yarışta onları an be an izleyen kayınvalideler ise puanladığı tabakların kime ait olduğunu bilmeden puan vererek gelinini birinci yapmaya çalışıyor. Haftanın sonunda en yüksek puanı alan gelin ve kayınvalidesi 10 bin TL değerinde 5 altın bilezik kazanırken en düşük puanı alan gelin ve kayınvalidesi ise programa veda ediyor.

KANAL D

Kanal D, Demirören Holding'in Türkiye'de yayın yapan ulusal televizyon kanallarından biridir. Tüm Türkiye'ye yayın yapan ulusal kanal, genelde dizi filmleriyle ön plana çıkmıştır ve 84 yerli ve 13 yabancı dizi ile, 93 yerli ve 9 yabancı dizi yayınlamış Show TV'den sonra en çok sayıda televizyon dizisi yayınlamış Türk televizyon kanalıdır. 2009 yılı itibarıyla Türkiye'de en çok izlenen kanal unvanını elde etmiştir.

Ayhan Şahenk ve Aydın Doğan tarafından ortak kurulmuştur. 16 Eylül 1993'te test yayınına ve 19 Aralık 1993'te normal yayına başlamıştır. Kanalın hisseleri 16 Ekim 1994 tarihinde Aydın Doğan'a emanet verildi ve kanalın logosu değişerek bugünkü hâlini almıştır. 2004 yılında, analog yayının yanı sıra sayısal yayın yapmaya da başlamıştır. Diğer tüm Avrupa ülkelerine Türkçe yayın yapan Almanya merkezli Euro D kanalın yurt dışındaki şubesidir. Kanal D, ayrıca Türkiye'de yüksek çözünürlükte (HD) yayın yapan ilk ulusal televizyon kanalı olan Kanal D HD'yi yayına sokmuştur. Kanal D'de yayınlanan birçok program, bu kanaldan yüksek çözünürlükte izlenebilmektedir. Kanal D Ana Haber Bülteni'ni hafta içi Buket Aydın sunmaktadır. Spor Gündemi'ni Hafta İçi Cem Yılmaz sunmaktadır. Sihirli Annem, Yaprak Dökümü, Fatmagül'ün Suçu Ne?, Kuzey Güney, İntikam, Kavak Yelleri, Aşk-ı Memnu, Hanımın Çiftliği, Öyle Bir Geçer Zaman ki gibi Kanal D'nin en çok beğenilen dizileri arasında yer almıştır.

FATİH ÜREK KİMDİR?

Fatih Ürek, 3 Nisan 1966 tarihinde Erzurum‘da doğmuştur.

Sevgi, Selvi, Nurgül adında 3 ablası olan Fatih Ürek bir yaşındayken, Erzurum‘da bir sucuk fabrikasında kasaplık yapan, aslen Malatya‘lı olan babası Şerafettin Ürek’in Bursa‘ya taşınması ile orada büyüdü. Annesi Seher Hanımdır. İlkokulu Bursa’da okudu. Babası çalışmak için İstanbul‘a gitti. Babası altı ayda bir eve geliyordu bu yüzden onu annesi büyüttü. Orta birde beklemeye kalır: ‘‘O sene Bursa Devlet Tiyatrosu’nun figüran kadrosuna girdi. 20 yaşına kadar tiyatroda çalıştı. Sonra haksızlık yapıldığını düşündüğü için işten çıktı. Bu dönemde; züccaciyecide, mobilyacıda çalıştı, kuş sattı.

Ablasıyla bir gün; Taylan Gazinosu’na yemea şarkı söyle diye ısrar ettiler, beğenilince ardından İş teklif ettiler. Böylece sahneye adım atmış oldu. Bu arada züccaciyecide çalışmaya devam ederek bir hoca tutup şarkı çalışmaya başladı.

Gençliğinde ses sanatçısı olmaya karar verdikten sonra Bursa’da Taylan Gazinosunda çalışmaya başladı, daha sonra da 1989 yılında İstanbul’a taşındı. Önce Şişli’de oturdu, sonra para kazanmaya başladıkça semt değiştirdi, önce Etiler’e, oradan Tarabya ve Sarıyer’e taşındı.

1993 yılında çıkardığı Yaktı Yaktı albümüyle, Times Dergisinin düzenlediği ankette “Best Album Cover Of All Time” ödülünü kazandı.

Fatih Ürek, köfte dudaklarıyla çizgi film kahramanı Fred Çakmaştaş’a benzetilmektedir. Parıltılı pantolon, Transparan gömlek, Yılan dansı ve “Hadi Hadi” şarkısıyla gülen suratı hafızalara kazınmıştır.

Fatih Ürek’e ilk defa Mehmet Ali Erbil ‘‘top” diyerek aklı sıra espri ile karışık aşağılamıştır. Ancak Fatih Ürek, bu tip saldırılara cevap vermemektedir.

Bodrum’da cafe açan Fatih Ürek, İstanbul Astoria’da ikamet etmektedir.

FATİH ÜREK'İN ROL ALDIĞI FİLMLER NELERDİR?

2008 – Şeytanın Pabucu

2004 – Neredesin Firuze

FATİH ÜREK'İN ALBÜMLERİ NELERDİR?

1993 – Yaktı Yaktı

1995 – Sen İki Gözümsün

2008 – Sus

2009 – Hala Hala

2010 – Alırım aklını

2011 – Hayde

2012 – 300 – 500

2013 – Bak Güzele