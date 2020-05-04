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  3. Gelinim Mutfakta 4 Mayıs günün birincisi kim? Gelinim Mutfakta puan durumu!

Gelinim Mutfakta 4 Mayıs günün birincisi kim? Gelinim Mutfakta puan durumu!

Gelinim Mutfakta 4 Mayıs günün birincisi kim" Gelinim Mutfakta puan durumu!

Gelinim Mutfakta puan durumu hakkında detyalı bilgi almak isteyen kişiler arama motorlarında yoğun olarak araştırma yapıyor. Gelinim Mutfakta 4 Mayıs günün birincisi kim? Her gün belirlenen yemeklerin ardından kayınvalideler yemeklere 5 üzerinden puanlama yapıyorç Gün sonundan birinci olan çeyrek altının sahibi oluyor.

Gelinim Mutfakta 4 Mayıs günün birincisi kim? sorusu merak ediliyor. Kanal D ekranlarında Fatih Ürek'in sunduğu yarışma programında yaşanan yakından takip ediliyor Kıyasıya ve çekişmeli rekabetin yaşandığı Gelinim Mutfakta en yüksek puanı alan haftanın sonunda 5 altın bilezik kazanıyor. Gelinim Mutfakta puan durumu hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

GELİNİM MUTFAKTA 4 MAYIS GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM?

Gelinim Mutfakta günün birincisi henüz açıklanmadı. Konu hakkında detaylı bilgi gelince haberimize eklenecektir.

MUTFAKTA OSMANLI RÜZGARI ESTİ

Gelinler ve kayınvalideler saray kıyafetleriyle programda olacak. Kıyafetlerle birlikte programa renk katacak isimlerin taklitleri eğlenceli anlara sahne olacak. Reyhan Hanımın eline alarak çaldığı davul ise herkesi eğlendirecek. Neslihan’ı korumaya devam eden Reyhan Hanım onun için de bir mani söyleyecek.


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