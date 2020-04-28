Gelinim Mutfakta 28 Nisan puan durumu! Gelinim Mutfakta günün birincisi kim?

Gelinim Mutfakta günün birinci yoğun olarak araştırılıyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan yarışma programı Fatih Ürek'in sunumuyla ekranlara geliyor. Ekranların sevilen yemek yarışması Gelinim Mutfakta gelinler en lezzetli yemeği yapamaya çalışıyor. Kayınvalidelerin puan verdiği yarışmada günün birincisi çeyrek altının sahibi oluyor. Gelinim Mutfakta 28 Nisan puan durumu hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM?

Gelinim Mutfakta günün birinci en yüksek puanı alıp çeyrek altının sahibi olan gelinse 15 puanla Hatice olarak açıklandı, Elif ise 13 puanla ikinci oldu.

Günün en düşük puanını alan ismi 9 puanla Neslihan oluyor.

Neslihan'ın ardından en düşük puanı alan ikinci isim 11 puanlı Güngör oldu.

MUTFAKTA İŞBİRLİĞİ TARTIŞMASI

Hüsniye Hanımın, Güngör'e "İşbirliği" teklifi gergin tartışmalara neden oluyor. İşbirliği teklifini Güngör'ün kaynanası Sevim Hanım ile Hüsniye Hanımın gelini Hatice sert şekilde eleştiriyor. Çiğdem Hanım ve Hüsniye Hanım ise, seslerin yükseldiği bir tartışmanın içine giriyorlar. Hüsniye Hanım, Çiğdem Hanımı korkaklıkla suçluyor. Çiğdem Hanım bu suçlamayı sert bir şekilde yanıtlıyor.