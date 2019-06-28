Gelinim Mutfakta 28 Haziran 2019 haftanın biricisi kim oldu? İşte Gelinim Mutfakta kazanan ve eleneni

Gelinim Mutfakta 28 Haziran 2019 haftanın biricisi kim oldu? yarışma severler tarafından oldukça fazla aranıyor. Gelinlerin yarıştığı, kayın validelerin puanladığı Gelinim Mutfakta'da her hafta günün birincisi çeyrek altın kazanırken, haftanın birincisi ise büyük ödülün sahibi oluyor.Gelinim Mutfakta’nın son puan durumu ve haftanın birincisi bugün belli oluyor. Program bugünkü bölümüyle sezon finaline girecek. Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta 28 Haziran 2019 haftanın biricisi kim oldu? merak edenler için işte Gelinim Mutfakta kazanan ve eleneni

GELİNİM MUTFAKTA 28 HAZİRAN 2019 HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta 28 Haziran 2019 haftanın biricisi henüz belli olmadı. Açıklanır açıklanmaz sitemizde yer alacak.

GELİNİM MUTFAKTA DÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın dün yayınlanan 329. Bölümünde Çiğdem-Elif Akçam, Besime-Gülcan Ekici, Hüsniye-Hatice Karabulut ve Zeynep-Hülya Bütün çiftleri "sebzeli yaz tavuğu" için yarıştılar. Gelinim Mutfakta 27 Haziran günün en düşük puanını alan yarışmacı 7 puanla Hatice oldu. Günün en yüksek puanını alarak çeyrek altının sahibi olan yarışmacı 13 puanla Gülcan olarak açıklandı. Elif ve Hülya ise 10 puan alarak günü ikincilik ve üçüncülük ile tamamladı.

Gelinim Mutfakta programının DÜN yayınlanan 329. Bölümünde yarışmacıların yaptığı "Sebzeli Yaz Tavuğu" tarifi şu şekilde:

SEBZELİ YAZ TAVUĞU

500 g kuşbaşı tavuk eti

4 arpacık soğan

4 diş sarımsak

Yarım çay bardağı zeytinyağı

2 patates

2 kabak

2 domates

4 sivri biber

2 kırmızı kapya biberi

4 havuç

7~8 dal taze soğan

2 çay kaşığı Tuz

1 çay kaşığı Karabiber

1 çay kaşığı Sumak

1 çay kaşığı Zerdeçal

Üzeri için

1 tutam Soya filizi

Yapılışı:

Kuşbaşı tavuk etleri, arpacık soğanlar ve ezdiğiniz sarımsağı zeytinyağında soteleyin.

Tavuk etlerinin renkleri dönmeye başlayınca çubuk formunda doğradığınız sebzeleri ilave edip 4-5 dakika daha soteleyin.

Üzerini iki parmak geçecek kadar su ilave edip tuz ve baharatlarla tatlandırın.

Tavuk etleri ve sebzeler tamamen yumuşayıncaya kadar pişirin.

Soya filizini ilave edip ocaktan alın.

Sıcak servis yapın.