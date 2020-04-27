Gelinim Mutfakta 27 Nisan puan durumu nedir? Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? gibi sorular sık sık araştırılıyor. Ekranların sevilen yarışma programında yaşanan gelişmeler ilgiyle takip ediliyor Fatih Ürek'in sunumuyla Kanal D ekranlarında yayınlanan yarışma programı hafta içi her gün izleyici ile buluşuyor. Haberimizin içinden Gelinim Mutfakta puan durumu hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

GELİNİM MUTFAKTA 27 NİSAN PUAN DURUMU NEDİR?

Bugün 511. bölümü yayınlanan yarışmada Günün en yüksek puanını alarak çeyrek altının sahibi olan gelin ise 15 puanla Elif ve Neslihan arasında yapılan kura sonrasında Elif oluyor.

Günün en düşük puanını alan ismi 9 puanlı Hatice oluyor.

MUTFAKTA GÜNDEM HÜSNİYE HANIMIN AÇIKLAMASI

Yeni hafta, yeni yarışmacılar. Reyhan Hanımı mutlu eden yeni yarışmacı, Elif'e pozitif enerjili geldi; fakat, Hatice tarafından burun kıvırılarak karşılandı. Hüsniye Hanımın, Hatice'ye yaptığı konuşma tartışma çıkartacağa benziyor. Elif, bu konuşma üzerine alaycı bir tavır sergiliyor.