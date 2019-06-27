Gelinim Mutfakta 27 Haziran birincisi belli oldu! İşte gün birincisi ve puan durumu

Gelinim Mutfakta 27 Haziran birincisi belli oldu. Gelinim Mutfakta gün birincisi arama motorunda en çok aranan konularından biri oluyor. Kanal D'de ekrana gelen; sunuculuğunu Fatih Ürek'in yaptığı Gelinim Mutfakta'da gelinler el lezzetlerini yarıştırıyor ve altın kazanıyor. Yarışmada zaman zaman tartışmalar ve gerilim dolu dakikalar da yaşanabiliyor. Dün günün birincisi ve çeyrek altın kazananı Hatice olmuştu. Peki Gelinim Mutfakta 27 Haziran birincisi kim oldu? Gün birincisi ve puan durumunu merak ediyorsanız haberimizi okuyabilirsiniz..

GELİNİM MUTFAKTA 27 HAZİRAN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta 27 Haziran birincisi belli oldu. Günün en düşük puanını alan yarışmacı 7 puanla Hatice oldu. Günün en yüksek puanını alarak çeyrek altının sahibi olan yarışmacı 13 puanla Gülcan olarak açıklandı. Elif ve Hülya ise 10 puan alarak günü ikincilik ve üçüncülük ile tamamladı.

GELİNİM MUTFAKTA'DA REYHAN VE EZGİ NEDEN YOK?

Gelinim Mutfakta'nın sevilen ikilisi Reyhan ve Ezgi ayrılığının ardından izleyiciler tarafından birçok soru yöneltildi. Ezgi durumu "Talihsiz bir olay yaşadık. Oğlum havale geçirdi! İlk nöbetini evde kucağımda geçirdi. Benim için çok zordu. İkincisini müdahale edildikten beş saat sonra hastanede geçirdi. Çok şükür kalıcı bir hasar oluşmadı. O panikle erken müdahalede bulundum, bilmeyerek. Allah'ıma çok şükürler olsun. Şu an iyi gibiyiz, iyi olmaya çalışıyoruz. Sürekli gözetim altında tutuyoruz. Dikkat ediyoruz; yeniden, ateşi çıkmasın tekrardan bir nöbet yaşamayalım diye. İlaçlar kullanıyoruz.

Çok yoruldu, çok hırpalandı, çok fazla ilaç ve iğne yedi. Ben çok korktum; o, çok korktu. Psikolojik olarak ikimiz de iyi değiliz. Dualarınızı bizden eksik etmeyin! Allah korudu, daha kötü bir şey yaşayabilirdik. Yaşadığım korku gerçekten bana yetti!" diye sevenleri ile paylaştı.

Fatih Ürek ve diğer yarışmacılarımız da Ezgi ile Reyhan Hanıma üzüntülerini dile getirdiler ve acil şifalar dilediler...

SEBZELİ YAZ TAVUĞU

Gelinim Mutfakta programının dün yayınlanan 329. Bölümünde yarışmacıların yaptığı "Sebzeli Yaz Tavuğu" tarifi!

500 g kuşbaşı tavuk eti

4 arpacık soğan

4 diş sarımsak

Yarım çay bardağı zeytinyağı

2 patates

2 kabak

2 domates

4 sivri biber

2 kırmızı kapya biberi

4 havuç

7~8 dal taze soğan

2 çay kaşığı Tuz

1 çay kaşığı Karabiber

1 çay kaşığı Sumak

1 çay kaşığı Zerdeçal

Üzeri için

1 tutam Soya filizi

Yapılışı:

Kuşbaşı tavuk etleri, arpacık soğanlar ve ezdiğiniz sarımsağı zeytinyağında soteleyin.

Tavuk etlerinin renkleri dönmeye başlayınca çubuk formunda doğradığınız sebzeleri ilave edip 4-5 dakika daha soteleyin.

Üzerini iki parmak geçecek kadar su ilave edip tuz ve baharatlarla tatlandırın.

Tavuk etleri ve sebzeler tamamen yumuşayıncaya kadar pişirin.

Soya filizini ilave edip ocaktan alın.

Sıcak servis yapın.