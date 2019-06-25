Gelinim Mutfakta 25 Haziran birinci kim oldu? Gelinim Mutfakta Ezgi neden yok?

Gelinim Mutfakta 25 Haziran birinci kim oldu? merak edilmeye başladı.. Kanal D ekranlarında Fatih Ürek'in sunumuyla yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışması her gün çeyrek altın dağıtıyor. Bazı günler gergin dakikaların yaşandığı ve her hafta bir yarışmacı 5 altın bileziğin sahibini bulduğu Gelinim Mutfakta yarışmasında gelin Ezgi ve kayınvalide Reyhan'ın programda olmaması dikkat çekti. 25 Haziran Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta Ezgi Reyhan neden yok? diye merak ediyorsanız işte yanıtı..

GELİNİM MUTFAKTA 25 HAZİRAN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta 25 Haziran birinci ve çeyrek altını kazananı henüz belli olmadı. Açıklanınca sitemizde yer alacak.



GELİNİM MUTFAKTA 24 HAZİRAN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta 24 Haziran birincisi henüz belli oldu. Gelinim Mutfakta ilk gününde günün en düşük puanını alan gelini 10 puanla Elif ve Hatice olurken , günün en yüksek puanını alan ve çeyrek altının sahibi olan gelin ise 14 puanla Gülcan oldu. Hülya ise 13 puan alarak yarışmaya güzel başladı.

GELİNİM MUTFAKTA EZGİ REYHAN NEDEN YOK?



Gelinim Mutfakta'da bugün gelin Ezgi ve kayınvalide Reyhan'ın programda olmaması dikkat çekti. Ekranların sevilen yarışmacısı Ezgi, yarışmaya görüntülü bağlandı ve neden yarışmada olmadıkları yönündeki sorulara yanıt verdi. Oğlunun havale geçirdiğini söyleyen Ezgi, oğlunun her şeyden kıymetli olduğunu ve bu nedenle bir süre yarışmada yer alamayacaklarını söyledi.

Gelinim Mutfakta programının 24 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlanan 326. Bölümünde yarışmacıların yaptığı "Kuşkonmazlı Tepsi Köfte" tarifi!

KUŞKONMAZLI TEPSİ KÖFTE

2 parça tavuk göğüs eti

2 dal taze soğan

1 demet maydanoz

2 kırmızı kapya biberi

1 çay bardağı zeytinyağı

2 çay kaşığı Tuz

1 çay kaşığı Karabiber

1 çay kaşığı Kırmızı pul biber

1 çay kaşığı Zerdeçal

10-12 kuşkonmaz

Yapılışı:

Tavuk göğüs etlerini mutfak robotundan geçirip kıyma haline getirin ve geniş bir kaseye alın.

İnce kıydığınız taze soğan, maydanoz ve kırmızı biberi ilave edip karıştırın.

Zeytinyağını ilave edip tuz ve baharatlarla tatlandırıp yoğurun.

Fırın tepsisine yağlı kağıt serin.

Kıymalı harcı tepsiye yayın.

Üzerine sıra sıra kuşkonmazları dizin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kıymalı harç pişene kadar, yaklaşık 20-25 dakika pişirin.

Fırından alınca dilimleyerek sıcak servis yapın.