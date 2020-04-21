Gelinim Mutfakta hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler Gelinim Mutfakta 21 Nisan puan durumu nedir? Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? sorularını yanıtını araştırıyor. Heyecan ve rekabetin zaman zaman arttığı yemek programında günün en güzel yemeğini yapan yarışmacı yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanıyor. Konu hakkında detaylı bilgi haberimizden ulaşabilirsiniz.

GELİNİM MUTFAKTA 21 NİSAN PUAN DURUMU NEDİR?

Günün en düşük puanı alan yarışmacı 8 puanla Hatice oldu. Günün en yüksek puanın alıp çeyrek altının sahibi olan gelin 20 tam puanla Elif oldu.

MUTFAKTA İŞBİRLİKÇİ GELİN TARTIŞMASI

Hatice, mutfak tezgahının üstündeki kişisel eşyalarını kaldırıp "İşbirlikçi Gelin" notu bırakan kişiye karşı tepkisini sert bir şekilde gösterdi. Hüsniye Hanım da, gün sonu değerlendirmesinde bu olaya karıştıklarını düşündüğü kişileri üstü kapalı tehdit etti. Mutfakta kaynanalar savaşının başladığını ise, Fatih Ürek dile getirdi.